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    Перес отказал Бенитесу в трансфере Льоренте

    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отказал главному тренеру команды Рафе Бенитесу в покупке нападающего "Ювентуса" Фернандо Льоренте. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает радиостанция Cadena COPE.

    Перес считает линию атаки команды укомплектованной и возлагает большие надежды на молодых форвардов Хесе Родригеса и Борху Майораля.

    Ранее стало известно, что Льоренте близок к переходу в «Севилью».

    Источник: Cadena Cope

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    13.08.2015 07:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +52

      MK-42 13 августа 2015, 20:55

      Он в Юве то почти не выходит и то только на замену.А реал может позволить и более лучшего игрока.

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      Рейтинг: +44

      invite yupi 13 августа 2015, 13:50

      И правильно сделал, а то Беня видать совсем с катушек сьехал. Еще бы Балотелли с Погребняком попросил бы купить.

      0
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      Рейтинг: +95

      Дон_Карлеоне 13 августа 2015, 12:55

      Рафик чистой воды невиноуный

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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 13 августа 2015, 11:31

      Перес зачем нанял Беню? гнобит его, не дает тратить бабло.

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      Рейтинг: +10

      Мурат07 13 августа 2015, 07:27

      Нандо чуточку сдал, или просто обленился, не понятно. Правильно. Пора продать...

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      Рейтинг: +84

      bw17 > Мурат07 13 августа 2015, 09:14

      Он то вообще в Юве не заиграл. Не сравнить те времена, когда он забивал за Атлетик

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