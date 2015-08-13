Перес отказал Бенитесу в трансфере Льоренте

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отказал главному тренеру команды Рафе Бенитесу в покупке нападающего "Ювентуса" Фернандо Льоренте. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает радиостанция Cadena COPE.

Перес считает линию атаки команды укомплектованной и возлагает большие надежды на молодых форвардов Хесе Родригеса и Борху Майораля.

Ранее стало известно, что Льоренте близок к переходу в «Севилью».