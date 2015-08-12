Суперкубок УЕФА. «Барселона» обыграла «Севилью»

«Барселона» взяла очередной трофей под руководством Луиса Энрике, обыграв «Севилью» в результативном матче за Суперкубок УЕФА.

Команды начали с места в карьер, и уже к 16-ой минуте счет был 2:1 в пользу «Барселоны» : на гол Банеги со штрафного ответил Месси двумя мячами также со штрафных. Затем усилиями Рафиньи и Суареса каталонцы довели свое преимущество до трех мячей, и уже казалось, что судьба матча решена. Но севильцы нашли в себе силы сравнять счет: забили Рейес, Гамейро и вышедший на замену Коноплянка.

Встреча перешла в дополнительное время, и победный гол забил Педро, отправивший мяч в сетку после очередного штрафного от Месси.

Суперкубок УЕФА.

Барселона (Испания) – Севилья (Испания) – 5:4 (3:1) Текстовый онлайн матча

«Барселона»: тер Штеген, Алвес, Пике, Маскерано (Педро, 93), Матье, Бускетс, Иньеста, Рафинья (Бартра, 78), Ракитич, Месси, Луис Суарес.

«Севилья»: Бето, Коке, Рами, Крыховяк, Тремулинас, Крон-Дели, Банега, Рейес (Коноплянка, 68), Иборра (Мариано, 80), Витоло, Гамейро (Иммобиле, 80).

Голы: 0:1 – Банега, 3; 1:1 – Месси, 7; 2:1 – Месси, 16; 3:1 – Рафинья, 44; 4:1 – Суарес, 52; 4:2 – Рейес, 57; 4:3 – Гамейро (с пенальти), 72; 4:4 - Коноплянка , 81; 5:4 - Педро, 115.

Предупреждения: Крыховяк, 15; Матье, 71; Коке, 87; Банега, 90+2; Иммобиле, 92; Педро, 94