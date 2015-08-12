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    Суперкубок УЕФА. «Барселона» обыграла «Севилью»

    «Барселона» взяла очередной трофей под руководством Луиса Энрике, обыграв «Севилью» в результативном матче за Суперкубок УЕФА.

    Команды начали с места в карьер, и уже к 16-ой минуте счет был 2:1 в пользу «Барселоны» : на гол Банеги со штрафного ответил Месси двумя мячами также со штрафных. Затем усилиями Рафиньи и Суареса каталонцы довели свое преимущество до трех мячей, и уже казалось, что судьба матча решена. Но севильцы нашли в себе силы сравнять счет: забили Рейес, Гамейро и вышедший на замену Коноплянка.

    Встреча перешла в дополнительное время, и победный гол забил Педро, отправивший мяч в сетку после очередного штрафного от Месси.

    Суперкубок УЕФА.

    Барселона (Испания) – Севилья (Испания) – 5:4 (3:1) Текстовый онлайн матча

    «Барселона»: тер Штеген, Алвес, Пике, Маскерано (Педро, 93), Матье, Бускетс, Иньеста, Рафинья (Бартра, 78), Ракитич, Месси, Луис Суарес.

    «Севилья»: Бето, Коке, Рами, Крыховяк, Тремулинас, Крон-Дели, Банега, Рейес (Коноплянка, 68), Иборра (Мариано, 80), Витоло, Гамейро (Иммобиле, 80).

    Голы: 0:1 – Банега, 3; 1:1 – Месси, 7; 2:1 – Месси, 16; 3:1 – Рафинья, 44; 4:1 – Суарес, 52; 4:2 – Рейес, 57; 4:3 – Гамейро (с пенальти), 72; 4:4 - Коноплянка , 81; 5:4 - Педро, 115.

    Предупреждения: Крыховяк, 15; Матье, 71; Коке, 87; Банега, 90+2; Иммобиле, 92; Педро, 94

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2015 00:20
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +78

      Femax 12 августа 2015, 13:06

      на соккере такая игра 1500 комметов бы собрала,а тут 60 всего. бомбардир очень популярен. ха-ха-ха

      0
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    • ...
      Рейтинг: +117

      Marchen 12 августа 2015, 12:46

      было круто!)

      0
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      Рейтинг: +28

      Spark333 12 августа 2015, 11:44

      Вот это матч!!!

      0
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      Рейтинг: +196

      Forint 12 августа 2015, 11:09

      n272nm, а еще отлично переводит любую часть слова на новую строчку. даже "-" не ставит.

      0
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      Рейтинг: +365

      n272nm 12 августа 2015, 10:53

      Как прекрасно работает фееричный сайт Бомбардир.ру. Отвечаешь человеку в комментарий, а тебя выкидывают в общую ветку. Сразу видно, что сайт делали не плохорукие рукожопы, а истинные мастера своего дела. Тьфу, мля!!!!!!

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      Рейтинг: +365

      n272nm 12 августа 2015, 10:51

      Ты. я смотрю, альтернативно одаренный. Когда казанцы проигрывали Барсе 1-4 и в итоге выиграли?! В в твоих девичьих грезах?!

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      Рейтинг: +20

      successful > n272nm 12 августа 2015, 13:05

      Остынь девочка. Барса проигрывала Спартаку 1:2, однако смогла вырвать победу 3:2. Или ты считаешь барсу НЕПОБЕДИМОЙ? Там что, инопланетяне играют?

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      Рейтинг: +365

      n272nm > successful 13 августа 2015, 10:33

      Сынок, утри сопли:))) Сравнивать Спартак с Барсой может только альтернативно одаренный.

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      Рейтинг: +365

      n272nm 12 августа 2015, 10:51

      Ты. я смотрю, альтернативно одаренный. Когда казанцы проигрывали Барсе 1-4 и в итоге выиграли?! В в твоих девичьих грезах?!

      0
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      Рейтинг: +12

      ildario52 12 августа 2015, 10:50

      Дзюбиньо - в шоке, от того, что какой то "тренеришка" чуть не переиграл барсу...
      Еще раз убедился, что в барсе собраны одни нЫтики - алвеш, суарес, бускетс. Это еще одной принцессы не было на поле - неймара, этот вообще бы плакал от каждого касания...
      Севилья - просто молодцы!!!

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      Рейтинг: +62

      Cvetkov 12 августа 2015, 10:50

      Да Севилья сыграла великолепно,надо отдать должное ! Но я хочу сказать "виновник" этой интриги сама Барса:остановилась практически при счете 4:1 и начала косячить в лице Матье и Алвеса-вот главные интриганы матча ! Ну а Севилью не надо долго уговаривать,вот и началась эта сумашедшая игра,державшая всех в напряжении до самого,самого конца ! Честь и хвала Испанскому чемпионату,привлекающего миллионы болельщиков за свою непредсказуемость и зрелещность !

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      Рейтинг: +196

      Forint > Cvetkov 12 августа 2015, 11:10

      не ной, а!

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      Рейтинг: +196

      Forint > Cvetkov 12 августа 2015, 11:12

      ой, прошу прощения. было адресовано пользователю ildario52 строкой выше.

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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 12 августа 2015, 10:01

      Пофиг на барселону.Постоянно в ленте новостей, если фигурирует барселона,то эта ВЕЛИКАЯ НОВОСТЬ выделяется жирным цветом.Конечно,есть же только барселона да реал.

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