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    Вальбуэна – игрок «Лиона»

    «Лион» на своем официальном сайте объявил о завершении процедуры перехода полузащитника московского «Динамо» Матье Вальбуэна.

    Стороны подписали контракт на три года, а «Динамо», как сообщалось ранее, получит за футболиста около 5 миллионов евро.

    В прошлом сезоне Вальбуэна провел 25 матчей в РФПЛ, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. В четырех турах текущего сезона француз успел дважды поразить ворота соперников и сделать два голевых паса.

    Таблица летних трансферов РФПЛ

    Таблица летних трансферов Лиги 1

    Источник: ФК «Лион»

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    11.08.2015 20:05
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +9

      СС Варяг 12 августа 2015, 10:44

      Обидно, что такой профессионал мирового уровня покидает РФПЛ. Это было украшение и престиж нашего футбола.

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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 12 августа 2015, 10:28

      Человек хочет сыграть на домашнем ЧЕ, а чтобы доказывать свою состоятельность надо играть в клубе посерьезнее мусорского.
      Мне абсолютно понятно его поведение.

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      Рейтинг: +103

      skainet 12 августа 2015, 10:12

      без него Динамо явно станет слабее...вообще Динамо чёт разбазаривает игроков походу деньги кончились чтоб зп плотить

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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 12 августа 2015, 09:52

      Удачи Матье!

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      Рейтинг: +25

      Оззи 12 августа 2015, 09:37

      Очень жаль что "Валентин" ушел!!!Был украшением Динамо и всей РФПЛ!!!Но все равно удачи и побед французу - он красавец!!!

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      Рейтинг: +146

      Serjinho 12 августа 2015, 06:47

      молодец, что ушел из недолиги

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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 > Serjinho 12 августа 2015, 09:51

      То Лига тебе не нравится,то клубы.ты хоть сам себе нравишься?

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      Рейтинг: +146

      Serjinho > Наш Зенит 99 12 августа 2015, 21:36

      не весь)
      мне не нравится эта лига. я надеялся, что у нас наконец-таки начнут совершаться какие-то шаги в сторону "выздоровления" путем, хотя бы, постепенного лимита на легионеров, но я ошибся... эта лига (вместе с населяющими его клубами и футболистами) стабильно катится в небытие

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 12 августа 2015, 01:48

      жалко что такой игрок покинул Россию)

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 12 августа 2015, 01:19

      Отличный игрок, лучший в Динамо был!

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      Рейтинг: +150

      MadPampers 12 августа 2015, 00:45

      провальнейшея сделка для Динамо и всего нашего чемпионата, игрок такого уровня и так дешего. Зачем вообще отпускали, без него наш чемпионат будет смотреться еще тусклее. Вот вам и лимит, зато будут играть бездари за огромную зарплату и на тренировках играть не с Халками и Вальбуена, а с Бухаровыми и Дзюбами

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      Рейтинг: +10

      WaR76 > MadPampers 12 августа 2015, 01:31

      здесь не в лимите дело, а в долгах динамо

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      Рейтинг: +10

      WaR76 > MadPampers 12 августа 2015, 01:32

      ну и амбиции самого клуба

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      Рейтинг: +114

      Smoke Some Weed 11 августа 2015, 23:19

      Жалко что РФПЛ теряет таких хороших игроков как Вальбуэна.....

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