Вальбуэна – игрок «Лиона»

Обидно, что такой профессионал мирового уровня покидает РФПЛ. Это было украшение и престиж нашего футбола.
«Лион» на своем официальном сайте объявил о завершении процедуры перехода полузащитника московского «Динамо» Матье Вальбуэна.
Стороны подписали контракт на три года, а «Динамо», как сообщалось ранее, получит за футболиста около 5 миллионов евро.
В прошлом сезоне Вальбуэна провел 25 матчей в РФПЛ, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. В четырех турах текущего сезона француз успел дважды поразить ворота соперников и сделать два голевых паса.
Таблица летних трансферов РФПЛ