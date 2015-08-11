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    Дэйли Блинд: «Благодаря уму и ловкости могу играть в центре обороны»

    Игрок английского «Манчестер Юнайтед» Дэйли Блинд дал комментарий касательно того, что главный тренер пока использует его в центре обороны.

    «У меня есть одно желание: просто играть. Конкуренция огромная на поле, на каждой позиции. Если я получаю какой-то шанс, надо стараться в полную мощь. Все разговоры о том, что я не готов играть в центре обороны, считаю неправильными. Да, у меня нет роста и мощи, но есть ум и ловкость. В игре против «Тоттенхэма» (1:0) мы с партнерами по защите действовали, считаю, хорошо», - заявил голландец.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    11.08.2015 07:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +111

      spartacus333 11 августа 2015, 18:44

      самоуверенный какой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      YNWA_sanjik 11 августа 2015, 11:35

      Умник нашелся

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      Рейтинг: +11

      BECK_BY 11 августа 2015, 10:42

      скромный малый

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