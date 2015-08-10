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    Пятницкий: «Спартаку» нужен Муса из ЦСКА»

    Бывший игрок московского «Спартака» Андрей Пятницкий поделился своим мнением о нынешней игре команды под руководством Дмитрия Аленичева.
    «Команда Дмитрия Аленичева находится в стадии становления, поиска своего стиля. Конечно, возможны изменения в составе, пока идёт притирка нового тренера и футболистов. «Спартак» играет неплохо. Мало пропускает, создает хорошие моменты. И с каждой игрой прибавляет. Сейчас команда напоминает «Спартак» в свои лучшие годы. Если говорить об усилении, то это может быть позиция флангового хавбека или линия атаки. Как мне кажется, больше всего «Спартаку» подошёл бы игрок, который регулярно напрягает оборону соперника и постоянно находится на острие. Такой футболист есть у ЦСКА. Это идеальный наконечник «армейской» атаки — Ахмед Муса. Именно такой нападающий нужен команде Аленичева», – заявил Пятницкий.

    Источник: Бобсоккер

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    10.08.2015 17:46
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 11 августа 2015, 11:46

      если только чтобы кофе быстро приносить,да так-мальчик на побегушках

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      Рейтинг: +64

      Chuyskiy Spartanec 11 августа 2015, 06:03

      Не нужен!!!

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      Рейтинг: +4

      Cobracska 10 августа 2015, 22:40

      Свиньям только мечтать остается о Мусе. Да, он мало забивает, но он наш красно-синий воин!! Он не упадет так низко, что играть за гнилой свиной клуб....,

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      Рейтинг: +10

      СпартакMoscow > Cobracska 11 августа 2015, 01:23

      Зачем нам корявый и конявый игрок

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      Рейтинг: +10

      дракоша15 10 августа 2015, 22:06

      Как вы мало судите ребята,как будто сами лучше всех играете!!

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      Рейтинг: +10

      дракоша15 10 августа 2015, 22:05

      Не нужен Муса,пускай в конюшне своей бегает,мы молодые и только учимся играть,а кони ваши только по набирают гандон она и все мы чемпионы?

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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 10 августа 2015, 20:31

      Пускай Мусса лучьше остаётся у конявых довольно средненький игрок да ЦСКА без пендалей которые назначают в каждом матче тоже были бы где то во второй половине таблицы

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      Рейтинг: +61

      3fire > slavutiq70 10 августа 2015, 21:42

      Мечтай! Не дождёшся. Ваше законное 10 место ни кто не заберёт.

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      Рейтинг: +138

      Слуцкий 10 августа 2015, 19:27

      а он не думал что ЦСКА не дебилы по крайне мере

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 10 августа 2015, 19:07

      а цска бы идеально подошли роналду и месси

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      Рейтинг: +10

      klapaj 10 августа 2015, 18:59

      заголовок неправильный это первое:Пятницкий имеет ввиду такого как муса
      второе есть много африканских атлетов которые бегают быстрей Мусы
      а СПАРТАКУ нужен техничный игрок!!!!

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      Рейтинг: +222

      johnny983 10 августа 2015, 18:58

      Зачем? Кроме скорости и среднего удара,ничем не обладает.......Не в обиду!

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