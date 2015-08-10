Пятницкий: «Спартаку» нужен Муса из ЦСКА»

если только чтобы кофе быстро приносить,да так-мальчик на побегушках
Не нужен!!!
Как вы мало судите ребята,как будто сами лучше всех играете!!
Не нужен Муса,пускай в конюшне своей бегает,мы молодые и только учимся играть,а кони ваши только по набирают гандон она и все мы чемпионы?
Пускай Мусса лучьше остаётся у конявых довольно средненький игрок да ЦСКА без пендалей которые назначают в каждом матче тоже были бы где то во второй половине таблицы
Мечтай! Не дождёшся. Ваше законное 10 место ни кто не заберёт.
а он не думал что ЦСКА не дебилы по крайне мере
а цска бы идеально подошли роналду и месси
заголовок неправильный это первое:Пятницкий имеет ввиду такого как муса
второе есть много африканских атлетов которые бегают быстрей Мусы
а СПАРТАКУ нужен техничный игрок!!!!