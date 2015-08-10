Пятницкий: «Спартаку» нужен Муса из ЦСКА»

Бывший игрок московского «Спартака» Андрей Пятницкий поделился своим мнением о нынешней игре команды под руководством Дмитрия Аленичева.

«Команда Дмитрия Аленичева находится в стадии становления, поиска своего стиля. Конечно, возможны изменения в составе, пока идёт притирка нового тренера и футболистов. «Спартак» играет неплохо. Мало пропускает, создает хорошие моменты. И с каждой игрой прибавляет. Сейчас команда напоминает «Спартак» в свои лучшие годы. Если говорить об усилении, то это может быть позиция флангового хавбека или линия атаки. Как мне кажется, больше всего «Спартаку» подошёл бы игрок, который регулярно напрягает оборону соперника и постоянно находится на острие. Такой футболист есть у ЦСКА. Это идеальный наконечник «армейской» атаки — Ахмед Муса. Именно такой нападающий нужен команде Аленичева», – заявил Пятницкий.