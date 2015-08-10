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    • Гуренко: «В Беларуси милиция смотрит на болельщика как на террориста»

    Гуренко: «В Беларуси милиция смотрит на болельщика как на террориста»

    Сергей Гуренко, бывший защитник московского «Локомотива», а ныне ассистент главного тренера «Стандарда» Славолюба Муслина, сравнил футбол в Белоруссии и Бельгии.


    «Задача на сезон – попасть в еврокубки. Если пробьемся в Лигу чемпионов, то не просто выполним задачу, а перевыполним. Футбол — игра для болельщиков, на чем можно зарабатывать деньги. Бельгия — как раз та страна, где это научились делать. В Льеже 250 тысяч жителей, и 15–20 тысяч из них постоянно на трибунах. Стадион полон. Люди три часа пьют пиво до игры, еще три часа — после. Но я ни разу не видел ни одного пьяного, ни одной драки или скандала.
    Это у нас милиция все что-то запрещает, смотрит на каждого болельщика как на террориста. Кто же будет ходить на стадионы? А в Бельгии полиция — да, присутствует, но никого не трогает. Все цивилизованно. Помню, в детстве и я ходил на футбол в Гродно. Стадион вмещал 14 с половиной тысяч и был постоянно полон. Ели беляши, общались. И тогда ведь и у нас никого не досматривали, не прощупували», — отметил Гуренко.

    Источник: Pressball

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    10.08.2015 08:20
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    Комментарии (2)
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    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1439214499
    БАТЬКЕ В БЕЛАРУСИ ФУТБОЛ НЕ НУЖЕн- потому и не ходят там болелы.Я в Мозыре в 90-ые помню по 15-20 постоянно были- а потом пришел теренер БУБНОВ и развалил все!
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