Аленичев: «Третий матч играем «на ноль», это о чем-то говорит»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о том, за счет чего его команде удалось переиграть самарские «Крылья Советов» в матче 4-го тура чемпионата России.



«Наша победа была посвящена памяти ушедшего из жизни болельщика. Что касается матча, то счет по игре. Но нам было нелегко. В Самаре очень хорошая команда. И другим командам тоже будет сложно с "Крыльями". Нам чуть-чуть не хватало хорошего взаимодействия в линии обороны. Но уже третий матч мы играем "на ноль", это о чем-то говорит», - приводит слова Аленичева официальный Twitter самарцев.