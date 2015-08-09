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    Аленичев: «Третий матч играем «на ноль», это о чем-то говорит»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о том, за счет чего его команде удалось переиграть самарские «Крылья Советов» в матче 4-го тура чемпионата России.


    «Наша победа была посвящена памяти ушедшего из жизни болельщика. Что касается матча, то счет по игре. Но нам было нелегко. В Самаре очень хорошая команда. И другим командам тоже будет сложно с "Крыльями". Нам чуть-чуть не хватало хорошего взаимодействия в линии обороны. Но уже третий матч мы играем "на ноль", это о чем-то говорит», - приводит слова Аленичева официальный Twitter самарцев.

    Напомним, в итоге красно-белые одержали победу со счетом 2:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2015 21:21
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100

      mixon73 10 августа 2015, 15:42

      Не сглазил бы))))

      0
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 10 августа 2015, 13:51

      Скоро штуки три-четыре отгребёте от ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +10

      СпартакMoscow 10 августа 2015, 13:17

      Завистливые кони

      0
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      Рейтинг: +164

      spartak11 10 августа 2015, 11:58

      УХАХАХА все на соккере сидят)))

      0
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      Рейтинг: +28

      Spark333 10 августа 2015, 10:40

      ЦСКА !!!

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      Рейтинг: +10

      Сокол15 10 августа 2015, 10:23

      Оборона пока слаба,нужно работать дальше.

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      Рейтинг: +1532

      starche 10 августа 2015, 09:17

      Это говорит только о том, что пока играли со слабыми противниками.

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      Рейтинг: +10

      СпартакMoscow > starche 10 августа 2015, 13:18

      Слабые соперники это у зенита

      0
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      Рейтинг: +12

      СПАРТАК1981 10 августа 2015, 08:45

      это вы что ли лутшии свой класс вы показали со спартой.спортинг напихает вам по самые гланды.

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      Рейтинг: -22

      Cobold 9 августа 2015, 22:53

      Не каркай, а то сглазишь!

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      Рейтинг: +32

      vitaliy777 9 августа 2015, 22:20

      В следующем туре треху получите!!!!

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