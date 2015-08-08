"Кокорин недоволен своим положением в «Динамо»"

Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин действительно может оказаться в «Зените».

Андре Виллаш-Боаш ищет замену уходящему Саломону Рондону среди российских игроков, к чему его подтолкнуло ужесточение лимита на легионеров в РФПЛ. Кокорин же значится одним из первых в его списке.

24-летний нападающий в настоящий момент всерьез рассматривает возможность оказаться в Санкт-Петербурге, так как он недоволен своим текущим положением в клубе. Напомним, что перед началом сезона 2015/16 московскому «Динамо» пришлось серьезно снизить зарплату многим игрокам из-за возможных санкций в связи с нарушением финансового fair play.