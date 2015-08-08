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    Кокорин недоволен своим положением в «Динамо»

    Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин действительно может оказаться в «Зените».

    Андре Виллаш-Боаш ищет замену уходящему Саломону Рондону среди российских игроков, к чему его подтолкнуло ужесточение лимита на легионеров в РФПЛ. Кокорин же значится одним из первых в его списке.

    24-летний нападающий в настоящий момент всерьез рассматривает возможность оказаться в Санкт-Петербурге, так как он недоволен своим текущим положением в клубе. Напомним, что перед началом сезона 2015/16 московскому «Динамо» пришлось серьезно снизить зарплату многим игрокам из-за возможных санкций в связи с нарушением финансового fair play.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2015 12:30
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 8 августа 2015, 17:01

      Скупите всю Россию,денег то немеренно.Только всё равно они когда нибудь закончаться.И тогда что,пердив?

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      Рейтинг: +107

      Летов > gennadiy 8 августа 2015, 17:21

      уважаемый,без денег ни один клуб существовать не может

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 8 августа 2015, 16:43

      "Кокорин недоволен своим положением в «Динамо»"
      -

      Ага.
      Я как раз читал про такое. Там старуха была недовольна своим положением царицы, -- и пожелала стать владычицей морскою, чтобы золотая рыбка служила у ней на посылках. И тоже ни голов не забивала, ни старалась, ни вкалывала на тренировках.

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      Рейтинг: +31

      MaxOfMobbDeep 8 августа 2015, 15:30

      Если уж Динамо и соберутся продавать, пусть 15 минимум просят - закроют все позиции перспективными ребятами из фнл или нижней части рфпл, а то их молодёжь без фарм-клуба не готова еще, 3-4 исключения найдётся. 2 напа им точно нужны, а то их обольский бездарь какой-то

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 августа 2015, 14:30

      Что денег перестало хватать на новые Bugatti Veyron? А как же родной клуб, уважение и прочее? Зачем? Ведь нужно инстаграмм наполнять новыми фотками для малолетних сосок...

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      Рейтинг: +146

      Serjinho 8 августа 2015, 14:04

      говнополитика бомженедоразумения продолжается, одним словом. лимитик ужесточили - рф игроков скупили. никчемный клубишко

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      Рейтинг: +1126

      richi > Serjinho 8 августа 2015, 15:32

      Чего так расстраиваться? Динамо - клуб недоразумение.

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      Рейтинг: +10

      spbjon > Serjinho 8 августа 2015, 15:48

      Который дергает всех на своем пути? Ты об этом клубе? Хватит ныть про народные деньги и тому подобное.Ей богу как целки себя ведете. Зенит лучший клуб России, кого хочет того и покупает.

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      Рейтинг: +146

      Serjinho > spbjon 8 августа 2015, 19:15

      зенит - это максимум 5-я команда россии без газпрома

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      Рейтинг: +1126

      richi > Serjinho 8 августа 2015, 19:26

      5-я команда без Газпома это Локомотив.

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      Рейтинг: +146

      Serjinho > richi 8 августа 2015, 20:00

      ну да, я забыл, что говноклуб был в пердиве без газпрома, извини

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 8 августа 2015, 14:03

      Дзюбу на лавку посадит.

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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > Тraumtanzеr 8 августа 2015, 22:12

      Сейчас ему до Дзюбы, как до Пекина раком.

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      Рейтинг: +50

      valeh172 8 августа 2015, 14:02

      Странно что Кокорин не доволен. Не играя, не забивая получать такие деньги и быть недовольным.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 августа 2015, 13:32

      опять какие то интриги раздули журналюги

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      Рейтинг: +15

      pfk_c_s_k_a 8 августа 2015, 12:57

      ну и дурак

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      Рейтинг: +6296

      порт 8 августа 2015, 12:43

      А что за положение у него в динамо?

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