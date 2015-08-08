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    Слуцкий: «Для ЦСКА жизненно важно приобрести нападающего»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что клуб ведет переговоры по трансферу нового нападающего.

    «Не знаю, успеем ли заполучить новичка до 10 августа (дата окончания дозаявки в очередной раунд Лиги чемпионов, - прим.). Вот правда, не знаю – переговоры ведутся, наши руководители озвучивали имена. Это всегда очень тяжелый процесс с кучей подводных камней. И однозначно сказать, что такой-то игрок появится (и тем более когда), я не могу. Но те люди, которые отвечают за трансферы в ЦСКА, сделают максимум возможного, чтобы у нас появился хотя бы один дополнительный футболист. Это жизненно важно. Речь идет только о позиции нападающего», - сказал Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2015 09:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      Kuzy цска 8 августа 2015, 23:25

      Даже более чем важно

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      Рейтинг: +459

      sour12 8 августа 2015, 13:29

      скорей два центральных защитника, а то будут тупо бегать и простреливать весь матч и 2-4 мяча отгружать цска....

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      Рейтинг: +10

      Kuzy цска > sour12 8 августа 2015, 23:28

      С защитой ещё терпит тем более у нас есть кем их подменить

      0
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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 8 августа 2015, 10:36

      Это я молчу про то что скамейки вообще нет, одна травма и полноценной замены нет, за искл. Набабкина на Щенникова.

      0
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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 8 августа 2015, 10:35

      Жизненоважно помимо 1 напа еще хотябы 1 цз, потому что как только с нашей обороной начинают играть на скоростях наша оборона глохнет

      0
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      Рейтинг: +28

      Spark333 8 августа 2015, 10:24

      1 нападающий и еще 4 защитника!!!

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 8 августа 2015, 09:39

      Ежели не успеют, шансов нет...

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