Слуцкий: «В сборной никаких экспериментов ради «оценки перспектив» не будет»

Леонид Слуцкий, который будет совмещать посты главного тренера в ЦСКА и сборной России до конца отборочного цикла Еврo-2016, отметил, что не будет в ближайших матчах наигрывать футболистов на перспективу.



«Сразу расставлю точки над i. Мне поставлена задача – добиться максимума в этих четырех-шести матчах, – подчеркнул Слуцкий. – Соответственно передо мной не ставили цель «подготовить к ЧМ-2018», «непременно наиграть футболистов, которые выйдут в 2018 году» и тому подобное. Притом что, кстати, ни один человек в мире не способен с точностью предсказать, кто сыграет в составе сборной России на домашнем чемпионате мира.



А сейчас будут играть лучшие на данный момент футболисты. По мнению тренерского штаба, естественно. Никаких экспериментов ради «оценки перспектив» не будет! Есть конкретная задача. Ее будем решать игроками, которые будут лучше всех выглядеть. Поэтому если лучше всех выглядеть будет, допустим, Аршавин или 40-летний Аджинджал возобновит карьеру и будет лучше всех. Или Шейдаев с Ходжаниязовым. Возраст или что-то еще не играют роли. Только текущее состояние игроков».



Леонид Слуцкий в сборной России: победители и проигравшие

