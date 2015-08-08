Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Слуцкий: «В сборной никаких экспериментов ради «оценки перспектив» не будет»

    Слуцкий: «В сборной никаких экспериментов ради «оценки перспектив» не будет»

    Леонид Слуцкий, который будет совмещать посты главного тренера в ЦСКА и сборной России до конца отборочного цикла Еврo-2016, отметил, что не будет в ближайших матчах наигрывать футболистов на перспективу.

    «Сразу расставлю точки над i. Мне поставлена задача – добиться максимума в этих четырех-шести матчах, – подчеркнул Слуцкий. – Соответственно передо мной не ставили цель «подготовить к ЧМ-2018», «непременно наиграть футболистов, которые выйдут в 2018 году» и тому подобное. Притом что, кстати, ни один человек в мире не способен с точностью предсказать, кто сыграет в составе сборной России на домашнем чемпионате мира.

    А сейчас будут играть лучшие на данный момент футболисты. По мнению тренерского штаба, естественно. Никаких экспериментов ради «оценки перспектив» не будет! Есть конкретная задача. Ее будем решать игроками, которые будут лучше всех выглядеть. Поэтому если лучше всех выглядеть будет, допустим, Аршавин или 40-летний Аджинджал возобновит карьеру и будет лучше всех. Или Шейдаев с Ходжаниязовым. Возраст или что-то еще не играют роли. Только текущее состояние игроков».

    Леонид Слуцкий в сборной России: победители и проигравшие

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2015 08:01
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Forint
    1439012991
    дайте угадаю, костяк сб. будет составлен из игроков ЦСКА.
    Ответить
    Murad0202
    1439014173
    Кстати, я за Аршавина. С его уходом в атакующей линии сборной какой то сумбур. Андрей был единственным, кто понимал, что мячом в атаке нужно распоряжаться с умом, а не тупо пинать и бегать за ним.
    Ответить
    chupakabra
    1439029981
    Друзья - это пи......стец
    Ответить
    chupakabra
    1439030049
    Господи помоги, это уродство, до последнего надеялся, что Слуц не будет тренером под канатом Гиннера, епрст, крепитесь
    Ответить
    ivanthebest
    1439033211
    Всё ясно, будет на рамах стоять дырофей, в защите братья деревяхи... Расходимся, тут ловить абсолютно нечего...
    Ответить
    ologreds
    1694997451
    numo438204
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+