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    После матча с «Анжи» Вальбуэна перейдет в «Лион»

    Полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна находится в шаге от перехода в «Лион».Руководство "бело-голубых" готово отпустить игрока за 7 миллионов евро.

    Главным препятствием п ерехода является высокий оклад француза в «Динамо», где он получает 3,3 миллиона евро в год, однако игрок готов пойти на снижение зарплаты.
    30-летний Вальбуэна остался разочарован исключением «Динамо» из розыгрыша Лиги Европы и отсутствием усиления команды новыми игроками.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2015 18:26
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +10

      тима_005 8 августа 2015, 10:40

      Вот настоящий профессионал, у которого футбол на первом месте а не деньги

      0
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 8 августа 2015, 08:37

      Потеря для всего Чемпионата.

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 8 августа 2015, 00:30

      Правильно делает Вальбуэна! В нашей России никогда не будет норм футбола! Какое рук-во страны, такой и футбол!

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      Рейтинг: +58

      PTZevolution 7 августа 2015, 22:48

      Вина лежит полностью на нашем руководстве! Таких игроков нельзя отпускать и сделать нужно все, чтобы он остался до конца контракта...

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 7 августа 2015, 22:11

      Жаль, что такие игроки покидают чемпионат.

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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 7 августа 2015, 20:04

      Он же не умалишённый, что бы в таком г оставаться !

      0
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      Рейтинг: +9

      alex-tut 7 августа 2015, 19:41

      Потеря очень значительна. Нужно искать замену французу

      0
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      Рейтинг: +124

      обломов 7 августа 2015, 19:21

      Очень жаль-ощутимая потеря для Динамо!!!

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 7 августа 2015, 19:18

      Сильный футболист, являлся украшением нашего чемпионата.

      0
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      Рейтинг: +10

      romk-di 7 августа 2015, 18:59

      Вся надежда на молодежь

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