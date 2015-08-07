После матча с «Анжи» Вальбуэна перейдет в «Лион»

Полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна находится в шаге от перехода в «Лион».Руководство "бело-голубых" готово отпустить игрока за 7 миллионов евро.

Главным препятствием п ерехода является высокий оклад француза в «Динамо», где он получает 3,3 миллиона евро в год, однако игрок готов пойти на снижение зарплаты.

30-летний Вальбуэна остался разочарован исключением «Динамо» из розыгрыша Лиги Европы и отсутствием усиления команды новыми игроками.