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    Виллаш-Боаш: «Из-за лимита уровень чемпионата снижается»

    Главный тренер «Зенита» Андре-Виллаш Боаш поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура РФПЛ с «Уфой», а также подтвердил уход из команды форварда Хосе Саломона Рондона.

    «Новый стадион «Уфы» не проблема. Но проблема в том, что мы будем играть на искусственном газоне. Считаю, на уровне Премьер-Лиги нельзя проводить встречи на таких полях. Как бы то ни было, наша команда хорошо тренируется и будет полностью готова к матчу с уфимцами. Конечно, наша цель – победа. Мы помним, что «Уфа» не лучшим образом начала прошлый сезон, но довольно успешно завершила его. Это сильная команда, она очень хорошо организована. У «Уфы» отличный тренер и крепкий состав.

    Думаю, все вы понимаете, что Рондон покидает «Зенита» из-за лимита на легионеров. К сожалению, второй бомбардир Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона оказывается не нужным России из-за этого правила. Сильные игроки уходят, наш уровень соответственно снижается. Рондон – превосходный футболист и отличный человек, но мы вынуждены расстаться с ним. Честно говоря, лучше бы ваша федерация озаботилась тем, чтобы не проводить матчи на искусственных полях, а готовить хорошие натуральные газоны, нежели придумывать лимит на легионеров. Это было бы лучше для футбола в России. Всё-таки на чемпионатах мира на синтетике не играют. Что касается замены Рондону, то посмотрим, какая ситуация сложится на трансферном рынке. Я просил клуб приобрести несколько новичков, но пока к нам никто не присоединился. На данный момент полностью доволен нашими форвардами – Артемом Дзюбой, Халком и Павлом Долговым» - сказал Виллаш-Боаш.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2015 17:25
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +30

      SekatoR 7 августа 2015, 22:14

      Плохому танцору как говорится... Итак вся игра вокруг Халка,Семака к рулю

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      Рейтинг: +97

      Alex2712 7 августа 2015, 20:27

      Прав Боаш, самодуры в РФСе у нас сидят!

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      Рейтинг: +28

      Real chempion 7 августа 2015, 20:15

      Сложно поспорить.

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      Рейтинг: +97

      Alex2712 > Real chempion 7 августа 2015, 20:26

      Может он и тренеришка. но вот твоё-то мнение никчёмное и тупорылое точно никому не интересно!

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      Рейтинг: +28

      Real chempion > Alex2712 7 августа 2015, 22:37

      Ты видать промазал немного нажимая на "ответить". Без очков за комп лучше не садись)

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      Рейтинг: +15

      Cэм Винчестер 7 августа 2015, 19:38

      А кого твое мнения интересует,тренеришка?

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      Рейтинг: +10

      saleks-84 7 августа 2015, 19:29

      Шейдаев отличная замена Рондону

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      Рейтинг: +38

      OLESOCC 7 августа 2015, 19:26

      Своих, своих нужно воспитывать !!! А с таким составом и я в первой тройке буду!..

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > OLESOCC 7 августа 2015, 23:33

      А со своими где будешь?

      0
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      Рейтинг: +7

      Marizza 7 августа 2015, 19:08

      Уровень сборной повысится как в 2008. Какие... ещё нужны аргументы?? .... ..... вашу

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 августа 2015, 19:01

      Мысль то правильная,тут либо отменять лимит,либо вообще без легов играть,но ноет по этому поводу больше всех только Боаш

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > Asbjorn 7 августа 2015, 21:48

      Потому что в Зените самые высокие задачи и требуют от него больше чем от других тренеров

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      Рейтинг: -7

      krisvan > plusnindimon 7 августа 2015, 23:43

      бред какойто несёшь дикий

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > krisvan 8 августа 2015, 01:40

      Еще раз подумай и напиши что то стоящее

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 7 августа 2015, 18:43

      Нормальный был лимит 7-4.РФС сами себя в глубокую яму толкает,с которой к 18му году не вылезет и нас ждет очередной провал на домашнем ЧМ.

      -1
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Juve1897 7 августа 2015, 23:32

      Нормальный был лимит 10+15

      0
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      Рейтинг: +24

      vest01 7 августа 2015, 18:38

      Был лимит нормальный 7-4

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