Текстовая трансляция матча «Спарта» - ЦСКА – на «Бомбардире»

Болельщики ЦСКА и «Спарты» в одинаковой мере верят в проход своей команды в последний квалификационный раунд Лиги чемпионов, но сегодня вечером радоваться будет только одна сторона. Первый матч в Москве показал, что армейцы несколько недооценили соперника, который четко указал на проблемы ЦСКА в обороне.



«Спарта» становится мирным фаворитом противостояния, но москвичи уже не раз с честью выходили и из более сложных ситуаций. Сумеют ли подопечные Слуцкого продолжить борьбу за выход в самый престижный турнир Европы или же будут довольствоваться Лигой Европы? Ответа на этот вопрос осталось ждать не так уж и долго.