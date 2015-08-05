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    Текстовая трансляция матча «Спарта» - ЦСКА – на «Бомбардире»

    Болельщики ЦСКА и «Спарты» в одинаковой мере верят в проход своей команды в последний квалификационный раунд Лиги чемпионов, но сегодня вечером радоваться будет только одна сторона. Первый матч в Москве показал, что армейцы несколько недооценили соперника, который четко указал на проблемы ЦСКА в обороне.

    «Спарта» становится мирным фаворитом противостояния, но москвичи уже не раз с честью выходили и из более сложных ситуаций. Сумеют ли подопечные Слуцкого продолжить борьбу за выход в самый престижный турнир Европы или же будут довольствоваться Лигой Европы? Ответа на этот вопрос осталось ждать не так уж и долго.


    «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча «Спарта» - ЦСКА. Комментатор – Андрей Ковалев. Начало встречи -19.45 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2015 17:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36

      Izumik 5 августа 2015, 21:26

      чёт Спарта в ауте...Дзагоев Праге=давай до свиданья)))))))

      1
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      Рейтинг: +152

      ren888888 5 августа 2015, 18:26

      Спарта должна победить моускоуских нубофутболеров по названием сиэска! Рубин форева!

      0
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      Рейтинг: +8

      "-cska-" 5 августа 2015, 11:11

      2-1 в пользу Наших

      0
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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка 5 августа 2015, 11:03

      радоваться будет наша сторона !!!!!!!

      1
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