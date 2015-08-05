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    Йиранек: «Буду держать кулаки за «Спарту»

    Защитник «Томи» Мартин Йиранек поделился ожиданиями от предстоящей встречи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и «Спартой».


    «Разумеется. Буду держать кулаки за «Спарту». Для чешского футбола Лига чемпионов очень важна.

    Не ожидал такого результата в первом матче. . Видел первый матч «Спарты» в чемпионате страны, там шла чуть иная игра. В случае с ЦСКА же был действительно открытый футбол, было много пространства для маневра, что сыграло на руку гостям. У «Спарты» получался быстрый выход из обороны в атаку, в итоге удалось добиться хорошего результата.

    Я бы не сказал, что «Спарта» будет теперь фаворитом противостояния. По сути, отыгран только первый тайм. Небольшое преимущество у чешской команды есть, но в ответной встрече будет тяжело. Не назвал бы кого-либо фаворитом», - сказал Йиранек

    Источник: «Советский спорт»

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    05.08.2015 09:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 5 августа 2015, 23:49

      Видимо рано разжал кулаки.

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