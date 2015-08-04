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    Лига Чемпионов. "Мeльде" и "Динамо" (Загреб) сыграли вничью

    В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов нарвежский "Мeльде" принимал "Динамо". Матч завершился со счетом 3:3, что позволило хорватам пройти в раунд плей-офф за счет голов на выезде.
    Сам ход матча был весьма любопытным и интригующим. Уже к 23-ей минуте динамовцы вели со счетом 0:3, однако "Мeльде" сумел вернуться в игру и даже сравнять счет, причем свой третий мяч хозяева забили в меньшинстве. К сожалению для упорных норвежцев, этого недостаточно, чтобы выйти в следующий этап турнира: встреча в Загребе принесла ничью 1:1, а это значит, что за счет выездных голов дальше идет "Динамо".

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2015 21:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 4 августа 2015, 23:06

      Так эффектно вернулись, но не прошли

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