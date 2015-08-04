Лига Чемпионов. "Мeльде" и "Динамо" (Загреб) сыграли вничью

В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов нарвежский "Мeльде" принимал "Динамо". Матч завершился со счетом 3:3, что позволило хорватам пройти в раунд плей-офф за счет голов на выезде.

Сам ход матча был весьма любопытным и интригующим. Уже к 23-ей минуте динамовцы вели со счетом 0:3, однако "Мeльде" сумел вернуться в игру и даже сравнять счет, причем свой третий мяч хозяева забили в меньшинстве. К сожалению для упорных норвежцев, этого недостаточно, чтобы выйти в следующий этап турнира: встреча в Загребе принесла ничью 1:1, а это значит, что за счет выездных голов дальше идет "Динамо".



