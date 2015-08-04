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    Тренер «Спарты»: «Если пройдем ЦСКА, сможем дальше ждать любого соперника»

    Главный тренер пражской «Спарты» Зденек Щасны высказал мнение о предстоящем ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского ЦСКА.


    «Я уверен, что ЦСКА будет играть более агрессивно, чем в первой встрече. Армейцы будут использовать высокий прессинг. В Москве наша команда хорошо сыграла в обороне. Если мы пройдем ЦСКА, то сможем с чистой совестью ждать дальше любого соперника. Это противостояние важно для нашего самоощущения».

    Напомним, что первая встреча этих команд завершилась вничью 2:2.

    Источник: ТАСС

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    04.08.2015 21:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4077

      морозз 5 августа 2015, 00:11

      Только победа!

      0
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      Рейтинг: +11

      Archi1968 5 августа 2015, 00:06

      Спарта ближе к победе чем ЦСКА,но всё покажет игра.Сейчас шансы 50 на 50.
      Победы-сильнейшему.

      0
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      Рейтинг: +17

      adebade 4 августа 2015, 21:41

      Буду всю игру просить Всевышнего помочь Спарте одолеть этих человеконенавистников.

      3
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      Рейтинг: +7

      gezmagomaev 4 августа 2015, 21:39

      спартак выйдет в любом случае

      3
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