Тренер «Спарты»: «Если пройдем ЦСКА, сможем дальше ждать любого соперника»

Главный тренер пражской «Спарты» Зденек Щасны высказал мнение о предстоящем ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского ЦСКА.



«Я уверен, что ЦСКА будет играть более агрессивно, чем в первой встрече. Армейцы будут использовать высокий прессинг. В Москве наша команда хорошо сыграла в обороне. Если мы пройдем ЦСКА, то сможем с чистой совестью ждать дальше любого соперника. Это противостояние важно для нашего самоощущения».