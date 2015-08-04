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    • Усманов оказал РФС безвозмездную поддержку на сумму в один миллиард

    Усманов оказал РФС безвозмездную поддержку на сумму в один миллиард

    Российский миллиардер Алишер Усманов оказал безвозмездную финансовую поддержку Российскому футбольному союзу, сообщает РБК.

    «Я оказал безвозмездную финансовую поддержку РФС на общую сумму 1 миллиард рублей. Считаю важным, чтобы наше государство и российские общественные организации выполняли взятые на себя обязательства, в том числе перед приглашенными зарубежными специалистами», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Усманова.
    Напомним, ранее Алишер Усманов заявлял о своей непричастности к выплате неустойки бывшему главному тренеру сборной России Фабио Капелло.

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    04.08.2015 15:24
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Dimoshka96
    1438695573
    ну чей не обеднеет, а дело благое вроде...
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    sipuryany
    1438697361
    путин нагнул
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    juvseriy
    1438697628
    Спасибо! Что еще сказать А кто приглашал Фабио, того заставить выплачивать! Ответственность должна какая то за такие действия быть
    Ответить
    ФК Зенит всея Руси
    1438699813
    Вместо того чтобы провести расследование: кто же подписал и почему такой контракт с Капелло - им просто новых денег насыпали. Коррупция в Москве непобедима.
    Ответить
    GoldPlayFIFARus9
    1438705435
    Ответить
    NikGP
    1438710979
    Хотя бы у одного человека в нашей стране есть совесть!
    Ответить
    Bobus
    1438712236
    они же их пропьют
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    n272nm
    1438712941
    Достаточно было убрать дурака и бездельника Толстых и РФС нашел деньги.
    Ответить
    AK_Ronaldo_9_СпаМ
    1438760470
    Путин походу надавил, вот и пришлось раскошелиться...
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    ologreds
    1694997478
    numo437777
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