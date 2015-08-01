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    «Тосно», вероятнее всего, возглавит Парфенов

    Главный тренер ивановского «Текстильщика», выступающего в зоне «Запад» ПФЛ, Дмитрий Парфенов в ближайшее время должен возглавить представителя ФНЛ «Тосно», пишет «Спорт-Экспресс». Об этом в ближайшее время должно быть объявлено официально. Другим кандидатом на вакантный пост являлся Федор Щербаченко.
    В течение недели «Тосно» расстался с уже бывшим рулевым Евгением Перевертайло.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 22:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 7 августа 2015, 15:57

      Свой Давыдов без работы, а они из втордива кого то сватают.

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      Рейтинг: +105

      Гуливер 1 августа 2015, 23:07

      надо Давыдова в Тосно он их в кубок России поднимет и нагнёт спартачек опять

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      Рейтинг: -100

      серИт > Гуливер 1 августа 2015, 23:11

      он и цска ля буду нагнет и бомжевик

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