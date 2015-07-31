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    РФПЛ. «Кубань» и «Уфа» продолжают оставаться без побед

    В Краснодаре в рамках открытия третьего тура РФПЛ состоялась встреча двух команд, которые вряд ли будут претендовать в этом сезоне на места в верхней половине турнирной таблице. Проблемы объективного характера есть как в «Кубани», так и в «Уфе». Перед игрой даже трудно было выделить фаворита, так как обе команды не составили четкого впечатления по итогам первых двух матчей. Хотя букмекеры однозначным победителем видели хозяев. Возможно, по именам южане и посолиднее выглядят, но этот фактор не всегда играет первостепенную роль. Первый тайм встречи получался безголевым, пока на 35-й минуте своих не вывел вперед Владислав Игнатьев. Было ощущение, что кубанцы смогут грамотно продолжить игру и сохранить удобоваримое преимущество, но не случилось: почти на старте второй половины африканский новобранец башкирцев Сильвестр Игбун, или просто «Слай», счет сравнял. На том, что называется, и разошлись.

    31 июля. Краснодар. Стадион «Кубань»
    Кубань (Краснодар) - Уфа - 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 - Игнатьев, 35; 1:1 - Игбун, 51.
    Кубань: Беленов, Бугаев, Армаш, Мельгарехо, Манолев, Шунич, Тлисов, Кулик, Игнатьев (Хубулов, 87), Ткачев, Павлюченко (Коновалов, 76).
    Уфа: Юрченко, Сухов, Тумасян, Осипов, Никитин, Засеев, Стоцкий (Фомин, 87), Пауревич, Марсиньо (Галиулин, 64), Ханджич (Зинченко, 46), Игбун.
    Предупреждения: Павлюченко, 41; Засеев, 53; Сухов, 82.
    Судья: Алексей Николаев (Москва).

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.07.2015 21:53
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +392

      juventus186 1 августа 2015, 05:38

      Ни Аршавина, ни Павлюченко не видно.....
      Кризис, одним словом....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +443

      EVM 31 июля 2015, 23:54

      Всего лишь третий тур начался, все самое интересное еще впереди.

      0
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      ...
      Рейтинг: -100

      серИт > EVM 31 июля 2015, 23:54

      я тоже надеюсь что зенит скатится

      1
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      ...
      Рейтинг: +392

      juventus186 > EVM 1 августа 2015, 05:41

      EVM, здорово !
      Наша молодёжка катком по Тереку проехалась!
      Посмотрим, что "старшие" сделают!
      Терек для Зенита всегда был неудобным соперником, тренер должен это знать!

      0
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      Рейтинг: +13

      LSM980 31 июля 2015, 23:40

      непонятные решения Хохлова по заменам.Нужно было Бальде выпускать.Очевидно,что Кубань взяла кота в мешке,по имени Шава.Да и Пав-не впечатляет

      0
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      Рейтинг: +27

      nautilus163 31 июля 2015, 23:31

      Уху то надо было обыгрывать!

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 31 июля 2015, 23:29

      А Великий Карпин тоже только ничейки гоняет.

      0
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      Рейтинг: +92

      Cynic 31 июля 2015, 22:56

      Динамо возможно тоже, ибо с Кобелевым каши не сваришь

      1
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > Cynic 31 июля 2015, 23:35

      Дык в Динамо что ни день, то Динамо. И Кобелев тут ни при чём. Не он же ведь хлопушки под ноги бросал и м виллу приглашал. Ещё бы плаксивую кристину, вместе с её женой Пробиркой, пригласили бы. Там даже Коновалов, который согласно фамилии своей должен вообще то с соседней по деревне командой воевать, не помог бы. Платочков носовых не хватило бы.

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      Рейтинг: +92

      Cynic > Зенит 2015 1 августа 2015, 01:42

      хорошо сказано, согласен

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      Рейтинг: +11

      Danke 31 июля 2015, 22:55

      Искренне рад, что "Уфе" удалось отхватить жемчужину в виде Зинченко. Можете меня критиковать, но он напоминает Ройса времен Гладбаха. Что не выход на замену - то результативное действие. Очень желаю удачи парню и команде...

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 31 июля 2015, 22:50

      Да м м,от Кубани только имя и осталось.Да и Хохлов не готов еще тренировать в РПЛ,

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      Рейтинг: +10

      sergem1 31 июля 2015, 22:49

      http://www.rfpl.org/tournaments/championship/tournament-table/

      0
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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar 31 июля 2015, 22:49

      Победы у "Кубани" Будут!

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