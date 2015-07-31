РФПЛ. «Кубань» и «Уфа» продолжают оставаться без побед

Ни Аршавина, ни Павлюченко не видно.....
Кризис, одним словом....
В Краснодаре в рамках открытия третьего тура РФПЛ состоялась встреча двух команд, которые вряд ли будут претендовать в этом сезоне на места в верхней половине турнирной таблице. Проблемы объективного характера есть как в «Кубани», так и в «Уфе». Перед игрой даже трудно было выделить фаворита, так как обе команды не составили четкого впечатления по итогам первых двух матчей. Хотя букмекеры однозначным победителем видели хозяев. Возможно, по именам южане и посолиднее выглядят, но этот фактор не всегда играет первостепенную роль. Первый тайм встречи получался безголевым, пока на 35-й минуте своих не вывел вперед Владислав Игнатьев. Было ощущение, что кубанцы смогут грамотно продолжить игру и сохранить удобоваримое преимущество, но не случилось: почти на старте второй половины африканский новобранец башкирцев Сильвестр Игбун, или просто «Слай», счет сравнял. На том, что называется, и разошлись.