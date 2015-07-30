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    Зе Луиш: «Если я в «Спартаке», то моя карьера складывается удачно»

    Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш решил сменить номер в команде с 99-го на 20-й.
    «Дело в том, что я еще на сборах просил футболку с двадцатым номером. Но на тот момент он принадлежал Патрику Эберту, а с его уходом у меня появилась возможность заполучить счастливую для меня двадцатку. Счастливую по той простой причине, что это был первый номер в моей профессиональной карьере. И если я сегодня в «Спартаке», то можно сказать, что она продолжает складываться для меня удачно», - сказал африканец пресс-службе красно-белых.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    30.07.2015 15:20
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +653

      New_Look 31 июля 2015, 12:55

      удачи, будь смелее!!!

      0
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      Рейтинг: +114

      denmig 31 июля 2015, 10:34

      это тоочно! забивай побольше целуиш!))

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 31 июля 2015, 07:33

      будет толк!

      0
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      Рейтинг: +11

      the rw 30 июля 2015, 23:43

      99 не забил бы в первый сезон , а вот 20 - ку реальней !

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 30 июля 2015, 22:59

      это из какого дна тебя вытащили если ты это московское дно удачей считаешь?

      -1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 июля 2015, 21:20

      Ну-ну!

      0
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      Рейтинг: +5

      antoniooo 30 июля 2015, 18:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      О заливает, еще 33 очка в 11 матчах не хватает :)))))

      -5
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      Рейтинг: +712

      RIR68 30 июля 2015, 18:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      хоть в чём-то спартачи первые. из Кабо-Верде в России ещё никого не было. даже студентов. придётся посольство открывать)

      -5
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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 30 июля 2015, 18:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      через пару сезонов скажет "я ещё никогда так не ошибался(("

      -7
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      Рейтинг: +13

      fenomeno9 30 июля 2015, 17:31

      заиграет!

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