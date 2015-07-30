Зе Луиш: «Если я в «Спартаке», то моя карьера складывается удачно»

удачи, будь смелее!!!
Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш решил сменить номер в команде с 99-го на 20-й.
«Дело в том, что я еще на сборах просил футболку с двадцатым номером. Но на тот момент он принадлежал Патрику Эберту, а с его уходом у меня появилась возможность заполучить счастливую для меня двадцатку. Счастливую по той простой причине, что это был первый номер в моей профессиональной карьере. И если я сегодня в «Спартаке», то можно сказать, что она продолжает складываться для меня удачно», - сказал африканец пресс-службе красно-белых.
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