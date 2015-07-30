Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Салах прибыл в Рим, чтоб стать игроком «Ромы»

    Как информирует «Футбол Италия», принадлежащий лондонскому «Челси» нападающий Мохамед Салах прибыл в Рим, чтобы в ближайшее время стать футболистом «Ромы». В четверг африканский футболист должен завершить прохождение медицинского обследования для «волчицы». Игрок будет отдан римлянам в годичную аренду, после чего, по всей вероятности, Салах будет выкуплен полностью.
    Напомним, что египтянин в последнее время играл на правах аренды за «Фиорентину».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.07.2015 13:17
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +256

      Arhive 30 июля 2015, 21:05

      никак Рома на скудетто замахнется!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Viola 30 июля 2015, 16:50

      предатель кудрявый

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Chelsea_FoReVeR 30 июля 2015, 15:27

      По началу за аренду получит 2 млн, а через год полноценный трансфер за 20 млн. Наконец то научились торговаться. Грановская молодец

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      armbarm 30 июля 2015, 15:22

      Хороший футболист.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -29

      qasi37 30 июля 2015, 14:26

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      Marchen 30 июля 2015, 14:15

      мог когда-то

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      ROMMMA 30 июля 2015, 13:30

      Вот кто нужен Зениту вместо Витселя.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      Viola > ROMMMA 30 июля 2015, 16:34

      да? а ты Салаха вообще видел? он как вообще вместо Витселя может быть? с таким же успехом, как вместо Лодыгина!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11