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    Тошич: «ЦСКА был лучше «Спарты»

    Полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич поделился комментариями о сопернике после вторничного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской «Спарты» (2:2).
    «Видно, что это очень хорошая команда. Она забила нам дважды, не проиграла. Мне понравились три футболиста в центре поля в составе «Спарты», хорошая группа атаки. Но все равно я думаю, что ЦСКА сегодня был лучше. Просто нужно реализовывать свои моменты. Вы же знаете, что наш соперник выиграл в Чехии серебро. Это подразумевает то, что он играет в атакующий футбол и стремится побеждать в каждой встрече. Так же действуют и лидеры Российской премьер-лиги – мы, «Зенит», «Динамо», «Спартак», «Локо». А вот разница по сравнению с нашими первыми двумя матчами в нынешнем чемпионате, думаю, кое-какая есть», - сказал серб «Спорт-Экспрессу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2015 22:24
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:07

      Глупые ошибки в обороне стоили ничьи...

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 29 июля 2015, 12:23

      Как можно пропускать сразу после забитых мячей? Ведь еще в детских школах учат, что после забитого или пропущенного мяча, нужно 1-2 минуты спокойно мяч покатать, не нагнетать обстановку, иначе на эмоциональном фоне можно бед себе наделать...

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      Рейтинг: +134

      cergei1971 > Павлюченко 13 29 июля 2015, 14:24

      они в школах плохо учились ?пропускали занятия от суда такие ошибки!!!!Двоечников набрали

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      Рейтинг: +268

      eugen-han 29 июля 2015, 09:05

      это неправда,что лучше,потому что счёт на табло говорит о равной игре с ничейным результатом.

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      Рейтинг: +134

      cergei1971 29 июля 2015, 08:51

      это вам не ваша деревня!!!А европа.в России виден уровень после таких матчей.В России главное деньги большие получать и панты кидать для простого народа!!!!!Клоуны

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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 07:22

      неуловимо лучше

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 июля 2015, 05:58

      Это не чемпионат России -где Гинер договорится.Тут ребятки вам с вашим составом ничего не светит.

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      Рейтинг: +712

      RIR68 29 июля 2015, 00:17

      бубнов опровергнет. двоечники.

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      Рейтинг: +223

      DXTK 28 июля 2015, 23:46

      Жаль но на счете почему-то это не отразилось. Так все говорят в свое оправдание, мы были лучше сегодня, но нам чуточку не повезло.
      Естественно, что кубковые матчи в ЛЧ сильно отличаются от внутреннего первенства, тут команды не позволяют себе играть в пол силы. Каждый хочет победить и пройти дальше.

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 28 июля 2015, 23:24

      Любому не ослепленному конизмом мозга было хорошо заметно преимущество Спарты.

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      Рейтинг: +5113

      hunta > Adler angriff 29 июля 2015, 01:10

      ...Любому с бомжатным свинизмом мозга....

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 23:13

      Не были вы сильнее, к сожалению

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