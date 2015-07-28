Тошич: «ЦСКА был лучше «Спарты»

Глупые ошибки в обороне стоили ничьи...
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
Глупые ошибки в обороне стоили ничьи...
Как можно пропускать сразу после забитых мячей? Ведь еще в детских школах учат, что после забитого или пропущенного мяча, нужно 1-2 минуты спокойно мяч покатать, не нагнетать обстановку, иначе на эмоциональном фоне можно бед себе наделать...
они в школах плохо учились ?пропускали занятия от суда такие ошибки!!!!Двоечников набрали
это вам не ваша деревня!!!А европа.в России виден уровень после таких матчей.В России главное деньги большие получать и панты кидать для простого народа!!!!!Клоуны
неуловимо лучше
Это не чемпионат России -где Гинер договорится.Тут ребятки вам с вашим составом ничего не светит.
бубнов опровергнет. двоечники.
Жаль но на счете почему-то это не отразилось. Так все говорят в свое оправдание, мы были лучше сегодня, но нам чуточку не повезло.
Естественно, что кубковые матчи в ЛЧ сильно отличаются от внутреннего первенства, тут команды не позволяют себе играть в пол силы. Каждый хочет победить и пройти дальше.
Любому не ослепленному конизмом мозга было хорошо заметно преимущество Спарты.
...Любому с бомжатным свинизмом мозга....