Лига чемпионов. ЦСКА дома не смог обыграть «Спарту»

Футбольный еврокубковый сезон стартовал в России во вторник. В третьем квалификационном раунде выпало играть московскому ЦСКА, в соперниках — чешская «Спарта». Надо думать, класс россиян должен позволять считаться фаворитом в подобных матчах, но история, увы, нас приучила вообще не прикреплять статус фаворита российским командам в еврокубкам. Поэтому нужно было просто посмотреть матч. Начало для армейцев выдалось неплохим — на 14-й минуте Алан Дзагоев забил свой гол, причем последний раз он отличался в Лиге чемпионов аж в 2011-м году. Радоваться не пришлось и минуту: сразу же последовал ответ от африканца Кеинде Фатая. Гол, пропущенный на своем поле, всегда неприятен в двухматчевом противостоянии, поэтому армейцам было необходимо идти вперед и снижать его значимость. Запала хватило только на один мяч, который забил Зоран Тошич, который только набирает свою лучшую форму. И снова пражане отквитали крайне быстро — через четыре минуты. Забил Ладислав Крейчи. Команда пропускает два мяча на своем поле спустя считанные минут после своих голов — это похоже на симптом. Поэтому работы перед ответной игрой в Чехии у Леонида Слуцкого предостаточно. А ведь в выходные матч с «Анжи». А ведь впереди — назначение в сборную. Вот пусть каждый и решит, завидовать Леониду Викторовичу или нет.





28 июля. Химки. Стадион «Арена-Химки»

ЦСКА (Россия) - Спарта (Чехия) - 2:2 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 - Дзагоев, 14; 1:1 - Фатай, 15; 2:1 - Тошич, 53; 2:2 - Крейчи, 57.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Набабкин (Щенников, 46), Фернандес, Игнашевич, Дзагоев (Миланов, 72), Натхо, Вернблум, Еременко, Тошич (Страндберг, 86), Муса.

Спарта: Бичик, Холек, Намойнесу, Хибс, Ваха, Матейовски, Докал (Брабец, 90+2), Маречек, Фридек, Крейчи (Пайшао, 84), Фатай (Конате, 57).

Предупреждения: Холек, 31; Крейчи, 44; Фатай, 45+1; Тошич, 52; Матейовски, 68; Натхо, 86; Вернблум, 86; Страндберг, 90.

Судья: Хавьер Эстрада Фернандес (Испания).