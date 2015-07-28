Лига чемпионов. ЦСКА дома не смог обыграть «Спарту»

какие они герои рфпл в пред сезоне всем конкурентам проиграли матчи..вылезли на второе место на удаче...
Футбольный еврокубковый сезон стартовал в России во вторник. В третьем квалификационном раунде выпало играть московскому ЦСКА, в соперниках — чешская «Спарта». Надо думать, класс россиян должен позволять считаться фаворитом в подобных матчах, но история, увы, нас приучила вообще не прикреплять статус фаворита российским командам в еврокубкам. Поэтому нужно было просто посмотреть матч. Начало для армейцев выдалось неплохим — на 14-й минуте Алан Дзагоев забил свой гол, причем последний раз он отличался в Лиге чемпионов аж в 2011-м году. Радоваться не пришлось и минуту: сразу же последовал ответ от африканца Кеинде Фатая. Гол, пропущенный на своем поле, всегда неприятен в двухматчевом противостоянии, поэтому армейцам было необходимо идти вперед и снижать его значимость. Запала хватило только на один мяч, который забил Зоран Тошич, который только набирает свою лучшую форму. И снова пражане отквитали крайне быстро — через четыре минуты. Забил Ладислав Крейчи. Команда пропускает два мяча на своем поле спустя считанные минут после своих голов — это похоже на симптом. Поэтому работы перед ответной игрой в Чехии у Леонида Слуцкого предостаточно. А ведь в выходные матч с «Анжи». А ведь впереди — назначение в сборную. Вот пусть каждый и решит, завидовать Леониду Викторовичу или нет.