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    Лига чемпионов. ЦСКА дома не смог обыграть «Спарту»

    Футбольный еврокубковый сезон стартовал в России во вторник. В третьем квалификационном раунде выпало играть московскому ЦСКА, в соперниках — чешская «Спарта». Надо думать, класс россиян должен позволять считаться фаворитом в подобных матчах, но история, увы, нас приучила вообще не прикреплять статус фаворита российским командам в еврокубкам. Поэтому нужно было просто посмотреть матч. Начало для армейцев выдалось неплохим — на 14-й минуте Алан Дзагоев забил свой гол, причем последний раз он отличался в Лиге чемпионов аж в 2011-м году. Радоваться не пришлось и минуту: сразу же последовал ответ от африканца Кеинде Фатая. Гол, пропущенный на своем поле, всегда неприятен в двухматчевом противостоянии, поэтому армейцам было необходимо идти вперед и снижать его значимость. Запала хватило только на один мяч, который забил Зоран Тошич, который только набирает свою лучшую форму. И снова пражане отквитали крайне быстро — через четыре минуты. Забил Ладислав Крейчи. Команда пропускает два мяча на своем поле спустя считанные минут после своих голов — это похоже на симптом. Поэтому работы перед ответной игрой в Чехии у Леонида Слуцкого предостаточно. А ведь в выходные матч с «Анжи». А ведь впереди — назначение в сборную. Вот пусть каждый и решит, завидовать Леониду Викторовичу или нет.

    28 июля. Химки. Стадион «Арена-Химки»
    ЦСКА (Россия) - Спарта (Чехия) - 2:2 (1:1) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 - Дзагоев, 14; 1:1 - Фатай, 15; 2:1 - Тошич, 53; 2:2 - Крейчи, 57.
    ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Набабкин (Щенников, 46), Фернандес, Игнашевич, Дзагоев (Миланов, 72), Натхо, Вернблум, Еременко, Тошич (Страндберг, 86), Муса.
    Спарта: Бичик, Холек, Намойнесу, Хибс, Ваха, Матейовски, Докал (Брабец, 90+2), Маречек, Фридек, Крейчи (Пайшао, 84), Фатай (Конате, 57).
    Предупреждения: Холек, 31; Крейчи, 44; Фатай, 45+1; Тошич, 52; Матейовски, 68; Натхо, 86; Вернблум, 86; Страндберг, 90.
    Судья: Хавьер Эстрада Фернандес (Испания).

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.07.2015 21:04
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    Комментарии236
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      Рейтинг: +57

      abrek123 31 июля 2015, 10:52

      какие они герои рфпл в пред сезоне всем конкурентам проиграли матчи..вылезли на второе место на удаче...

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 31 июля 2015, 05:59

      ЦСКА в своем стиле, герои только в РФПЛ, и то не со всеми. В европе все-равно будут позориться, уже прошли годы, когда они в 2005 всех колотили

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:01

      Спарта была просто лучше готова к матчу.

      2
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 29 июля 2015, 12:15

      Кошмар, много пропустили, могли еще больше!

      1
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      Рейтинг: +51

      комиссар Ж 29 июля 2015, 08:43

      Очень люблю защитников ЦСКА !! Особенно Березуцких и Игнашевича !!! Как много они выручали команду и сборную , постоянно добивались высоких достижений ! Хотя с таким опытом ориентация в штрафной , да и на поле должна быть пограмотнее...как новички ...постоянная дрожь в ответственных матчах - это недостаток мастерства

      1
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      Рейтинг: +61

      Che84G > комиссар Ж 29 июля 2015, 08:55

      так им на двоих 70 лет, пора уже у камина сидеть, да носочки вязать

      1
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      Рейтинг: +138

      Слуцкий > комиссар Ж 29 июля 2015, 23:16

      Просто старость не радость

      0
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      Рейтинг: +19

      body 29 июля 2015, 08:33

      не дай Бог сэра качалкина в сборную... а ЦСКА играл как мог, защита играла в своем стиле....

      0
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      Рейтинг: +20

      Qweas 29 июля 2015, 08:24

      Плохо. Очень плохо играют команды из РФ в ЛЧ.
      Данная игра - вообще кошмар. Дырофеев 2-й мяч не взял - даже не рыпнулся в его сторону. Вновь испугался ?! И это голкипер нашей сборной ?! Позор!
      А "Качалкин" что ? Опять не может командовать. И его хотят назначить гл. тренером сборной ?! Да не дай боже!

      1
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      Рейтинг: +74

      Linxform > Qweas 29 июля 2015, 11:28

      Вообще-то второй мяч отбить у него шансов вообще не было.
      Равно как и первый после пятки Игнашевича.

      0
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      Рейтинг: +20

      Qweas > Linxform 29 июля 2015, 12:29

      Не в том дело, что не было шансов.
      Дело в том, что не было желания прыгать и пытаться выполнять свою работы.

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      Рейтинг: +61

      Che84G 29 июля 2015, 07:44

      у коней форма похожа на форму Осасуны

      0
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      Рейтинг: +51

      комиссар Ж > Che84G 29 июля 2015, 08:44

      и играют они как осасуны

      4
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      Рейтинг: +57

      NEOn13 29 июля 2015, 07:38

      Слуцкий набересь мужества, усади Игнашевича на банку, не тянет он больше как защитник НЕ ТЯНЕТ!

      1
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      Рейтинг: +14

      прево 29 июля 2015, 07:32

      футбол откуда
      совместитель РФС
      совместитель в сб ГТ

      0
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