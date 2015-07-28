Бубнов не ждет ничего хорошего для «Динамо» в этом сезоне

Бубнов ты кто такой? давай до свиданья!!!!
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
А мне на все плевать!!!Вперед Динамо!!!Одна жизнь,Одна команда!!!
У Бубнова апокалипсис всегда...
Бубнов обнадежил. Все его прогнозы всегда сбываются с точностью до наоборот(как Анжи с Локо)
Для них уже пятый десяток лет ничего хорошего ждать не приходится.
БУБНИТ БУБЕН!
Помоему Бубнов спешит с выводами. Всего два тура, а такие дальние прогнозы. Я не болещик Динамо, но страшного пока ничего не вижу. Ещё два-три матча и тогда будет что-то проглядываться.
кстати при кобелеве возмущённые болелы приезжали на базу динамо,что бы поговорить по душам с игроками динамо,если не ошибаюсь?,может кто помнит,или напомнит тот эпизод в истории команды?