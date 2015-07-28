Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов не ждет ничего хорошего для «Динамо» в этом сезоне

    Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился комментариями по поводу матча второго тура РФПЛ «Динамо» - «Мордовия» (2:2).
    «Динамо» в своем репертуаре — игра в обороне не выдерживает никакой критики. С «Зенитом» привезли себе пенальти и удаление, теперь же оба центральных защитника сообразили по голу в свои ворота! Сначала ошибся Виталий Дьяков, потом зачем-то сфолил в штрафной Егор Данилкин, хотя ситуация того не требовала. Если так продолжится и дальше, для «Динамо» будет нереально бороться не только за медали, но и за еврокубки. Предсезонку проводил один тренер, чемпионат начал другой — команде не позавидуешь. Невозможно резко переключиться с одних требований на другие, да и игровые концепции у Станислава Черчесова и Андрея Кобелева разные. Один строит игру через фланги, другой предпочитает более интеллектуальный футбол. В целом ничего хорошего от этого сезона для «Динамо» не жду. Если проиграют в следующем туре «Локомотиву», начнется мандраж и нервяк: три матча без побед, подвал турнирной таблицы, давление болельщиков и руководства», - заявил Бубнов.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.07.2015 19:33
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      пенек_2 29 июля 2015, 20:09

      Бубнов ты кто такой? давай до свиданья!!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +348

      343443 > пенек_2 29 июля 2015, 22:52

      бубнов гггавнннюк

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Оззи 29 июля 2015, 18:14

      А мне на все плевать!!!Вперед Динамо!!!Одна жизнь,Одна команда!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      Dinamikk 29 июля 2015, 18:05

      основная пара защитников травмирована вот и косяки.. хотя по первым двум матчам фееричного сезона можно и правда не ждать)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:57

      У Бубнова апокалипсис всегда...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +149

      suiw 29 июля 2015, 00:06

      Бубнов обнадежил. Все его прогнозы всегда сбываются с точностью до наоборот(как Анжи с Локо)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Adler angriff 28 июля 2015, 23:30

      Для них уже пятый десяток лет ничего хорошего ждать не приходится.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 23:10

      Вечный пессимист

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 28 июля 2015, 22:52

      БУБНИТ БУБЕН!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Сп62 28 июля 2015, 22:00

      Помоему Бубнов спешит с выводами. Всего два тура, а такие дальние прогнозы. Я не болещик Динамо, но страшного пока ничего не вижу. Ещё два-три матча и тогда будет что-то проглядываться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      eugen-han 28 июля 2015, 21:21

      кстати при кобелеве возмущённые болелы приезжали на базу динамо,что бы поговорить по душам с игроками динамо,если не ошибаюсь?,может кто помнит,или напомнит тот эпизод в истории команды?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +239

      Caesar555 > eugen-han 28 июля 2015, 21:43

      Это было при Петреску в 2012 году.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11