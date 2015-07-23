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    Источник: Ибрагимович отказался переходить в «МЮ» ради возвращения в «Милан»

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович близок к переходу в «Милан».

    По данным источника, ради возвращения в итальянский клуб 33-летний швед отклонил предложения «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарая», которые готовы были платить ему 10 миллионов евро в год.
    Напомним, «Милан» предложил Ибрагимовичу трехлетний контракт с окладом 6 миллионов за сезон.
    Отмечается, что «ПСЖ» отпустит форварда в «Милан» после того, как купит полузащитника «МЮ» Анхеля Ди Марию или нападающего «Лиона» Александра Лакасетта.
    Ранее стало известно, что Ибрагимович перейдет в «Милан» бесплатно после матча за Суперкубок Франции, который состоится 1 августа.

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    Источник: Sport Mediaset

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    23.07.2015 17:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 20:49

      Фууу, просто зашибись!!! Нафиг он не нужен МЮ

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 19:02

      славно!

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 23 июля 2015, 18:48

      Интересно было бы посмотреть на него в АПЛ! А Милану удачи!

      0
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      Рейтинг: +10

      ярославль76 23 июля 2015, 18:41

      Правильно.Хватит всяким мешкам типа ПСЖ,МС и др.заманивать звёзд пряниками.Для успешного выступления нужно имя,марка которые десятилетиями заслуживались.Милан,МЮ,Интер,Ливерпуль, Арсенал,Рома,Валенсия и др.супер команды 20го века,пора возвращаться на вершины.Нет баблу!

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      Рейтинг: +834

      Master Football 7 > ярославль76 23 июля 2015, 23:14

      Когда это Рома была супер клубом ?

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      Рейтинг: +12

      Real10aman 23 июля 2015, 18:24

      Красав че

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      Рейтинг: +36

      commando 23 июля 2015, 18:14

      Похвально,сильно в Милане играл.

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      Рейтинг: +117

      Marchen 23 июля 2015, 18:02

      дело ясное!
      смысл?

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      Рейтинг: +154

      DonnyDarko 23 июля 2015, 17:57

      Красавчик

      1
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      Рейтинг: +541

      Brendan Rodgers 23 июля 2015, 17:55

      не удивлен почему-то:)))

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      Рейтинг: +46

      Паша 1984 > Brendan Rodgers 23 июля 2015, 21:51

      Ну еще бы)))

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