Источник: Ибрагимович отказался переходить в «МЮ» ради возвращения в «Милан»

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович близок к переходу в «Милан».

По данным источника, ради возвращения в итальянский клуб 33-летний швед отклонил предложения «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарая», которые готовы были платить ему 10 миллионов евро в год.

Напомним, «Милан» предложил Ибрагимовичу трехлетний контракт с окладом 6 миллионов за сезон.

Отмечается, что «ПСЖ» отпустит форварда в «Милан» после того, как купит полузащитника «МЮ» Анхеля Ди Марию или нападающего «Лиона» Александра Лакасетта.