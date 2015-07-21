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    «Спартак» подтвердил переговоры по Хурадо

    Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг подтвердил, что команду в скором времени может покинуть полузазащитник Хосе Мануэль Хурадо. Клуб ведет переговоры с английским «Уотфордом» о трансфере футболиста.

    «Когда информация появится на сайте «Спартака», тогда и можно будет говорить об уходе Хурадо. Переговоры ведутся. Планирует ли «Спартак» еще приобретения до закрытия трансферного окна? Это вопрос не ко мне, я трансферами не занимаюсь».
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    Источник: Фратрия

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    21.07.2015 22:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +9

      Gameln 22 июля 2015, 02:04

      Обалдели что ли? Какой Уотфорд? Минимум из РФПЛ будут предложения или в лучшем случае в топовый еврочемп какой-нибудь.

      0
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      Рейтинг: +26

      КБ САМЫЙ ЛУЧШИЙ 21 июля 2015, 23:45

      Редактор зверь

      0
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      Рейтинг: +26

      КБ САМЫЙ ЛУЧШИЙ 21 июля 2015, 23:44

      Редактор текста ты пьян

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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 21 июля 2015, 23:40

      Хороший игрок Хурадо. Странный трансфер. Картину уж точно не портил

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      Рейтинг: +565

      karna-vera 21 июля 2015, 22:25

      "ВедутЬся"
      Грамотеи, тоже мне.

      0
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      Рейтинг: +431

      brooks > karna-vera 21 июля 2015, 23:21

      "полуЗАЗАщитник Хосе Мануэль Хурадо"))
      редакция просто огонь)

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      Рейтинг: +1243

      Дикий мужчина 21 июля 2015, 22:20

      Все бегут из Спартака за трофеями !

      -3
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 > Дикий мужчина 21 июля 2015, 23:38

      За какими трофеями прежде чем что написать ,посмотри куда они переходят а потом пишит глупая твоя башка,

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