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    Поле в Саранске оценит специальная комиссия

    Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан заявил, что в ближайший вторник в Саранск отправится комиссия РФС и РФПЛ по проверке футбольных полей, которая оценит качество газона на стадионе «Старт». Возможно, основанием к этому послужила критика покрытия от главного тренера московского «Локомотива» Игоря Черевченко, чья команда проводила там игру первого тура РФПЛ против «Мордовии» (1:0).
    Ближайшим матчем на «Старте» должен стать поединок 2-го тура чемпионата между «Уфой» и «Ростовом».

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    Источник: Р-Спорт

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    20.07.2015 14:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +593

      112910415 20 июля 2015, 20:10

      ох, не к добру это

      0
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      Рейтинг: +631

      mat73 20 июля 2015, 18:21

      Ну что за беда прям, как Уфе играть, так проблемы со стадионами...

      0
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      Рейтинг: +9

      wecunu 20 июля 2015, 18:16


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      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 20 июля 2015, 16:43

      Началось

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      Рейтинг: +91

      mihon_87 20 июля 2015, 15:59

      чудят

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      Рейтинг: +168

      andrefino13 20 июля 2015, 15:56

      Даже через телик было видно,что трудно было всем на этом поле.Отскок не предсказуемый.

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      Рейтинг: +138

      Fester_Addams 20 июля 2015, 15:26


      обычно поле оценивают перед проведением матча, а не после...

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      Рейтинг: +36

      ave80 20 июля 2015, 14:48

      Вовремя, блин... А перед чемпионатом не судьба стадионы объехать? Загадочная русская душа...

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