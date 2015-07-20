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    Карпин: «Комплектование «Торпедо» - сюжет для отдельной книги»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин рассказал о том, как происходило формирование его команды перед текущим сезоном ФНЛ.

    «Вспоминая всё это, понимаю, что сюжет для отдельной книги уже готов. 10-го числа мы с десятью футболистами «Улисса» приехали в Новогорск, где нас ожидали ещё человек пять-шесть. Днем провели восстановительную тренировку, отработали игру в обороне. На следующий день снова поработали над тактикой и вылетели в Санкт-Петербург. 12-го – матч с «Зенитом-2». Перед разминкой объявил основной состав, мы вышли на поле, а когда вернулись в раздевалку, нам сказали: «Пока заявили только восемь человек». Причем четверо из них должны были начинать игру в запасе. В итоге ждали до последнего, и где-то за пять минут до стартового свистка футболистов все-таки успели заявить и разрешили выпустить на поле тех, кого изначально планировал», - поведал наставник.
    Сегодня «Торпедо» проведет очередной матч в турнире. Соперник — тульский «Арсенал».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2015 12:49
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +31

      KURUM 21 июля 2015, 09:04

      Да ну....

      0
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      Рейтинг: +39

      710volk 20 июля 2015, 22:28

      так даже проще...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +864

      diktor 20 июля 2015, 20:34

      Карпин популярный человек-даже вы слетевшие сюда стервятники -говорите о Карпине ,а не о Торпедо,Пора давно признаться себе,что вы мелкие завистники-и вся ваша жизнь это подленькие коментарии.Пишите что хотите-но кто КАРПИН и кто вы??????????

      0
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      ...
      Рейтинг: +107

      Летов > diktor 21 июля 2015, 03:39

      Валера,ты,чо ли?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС 20 июля 2015, 20:24

      Наконец-то!Он нашел себя,у Устиновой и Улицкой появился новый конкурент.
      Бестселлеры "Тридцать три очка" и "Фалькао к нам не приедет" разойдутся тысячными тиражами.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +115

      berda2003 20 июля 2015, 17:42

      книга должна называться: "Как я стал тренером Торпедо", и в последней главе чуть-чуть о комплектовании состава.

      0
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      Рейтинг: +16

      creep 20 июля 2015, 17:10

      Валера своим присутствием разбавит унылые будни ФНЛ)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      диверсант55 20 июля 2015, 16:26

      А может он писатель? Валера, настало твоё время!!! Пиши книги!!!

      1
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      Рейтинг: +18

      RomYu 20 июля 2015, 15:32

      да, ждём уже мемуары :)

      2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 20 июля 2015, 15:04

      Книги, они ведь разные бывают.

      Максимум что способно увековечить страдания и приключения тренера Волеры - это книжка комиксов с глупыми и прямолинейными персонажами.

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 20 июля 2015, 14:54

      Карпин мог написать мемуары о тренерской работе в Спартаке

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