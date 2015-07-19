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    «Кубань» разгромила «Урал» в матче молодежного первенства

    Футболисты краснодарской «Кубани» разгромили екатеринбургский «Урал» в матче первого тура молодежного первенства России.

    Встреча, прошедшая в воскресенье в Краснодаре, завершилась со счетом 5:0 в пользу «Кубани».
    Матч основных составов команд пройдет в понедельник в Краснодаре.
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    Источник: Р-Спорт

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    19.07.2015 19:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 20 июля 2015, 07:35

      А толку ??? Сегодня посмотрим как будет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      Ильин 19 июля 2015, 23:33

      С почином!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3081

      drug01 19 июля 2015, 21:35

      Ай да Кубань!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 21:16

      хорошая примета для главной команды

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      Рейтинг: +354

      REDAT 19 июля 2015, 20:53

      Поздравляю "Кубань"!Молодцы!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +4077

      морозз 19 июля 2015, 20:17

      Урал уже одной ногой в Пердиве!

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      Рейтинг: +24

      ahi 0505050505 19 июля 2015, 20:16


      Молодежка Анжи вчера выиграла 7:0.Об этом лысый оккер не написал.Чтоб не обрадовать гогу и других гермафродитов.

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      Рейтинг: +624

      Ministri Krasnodar 19 июля 2015, 20:11

      Еще бы основа так играла )

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 19 июля 2015, 20:03

      Неожиданно.

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      Рейтинг: +16

      Dag-darginec 19 июля 2015, 20:03

      7-0 был вчера.

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