«Кубань» разгромила «Урал» в матче молодежного первенства

Футболисты краснодарской «Кубани» разгромили екатеринбургский «Урал» в матче первого тура молодежного первенства России.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Краснодаре, завершилась со счетом 5:0 в пользу «Кубани».
Матч основных составов команд пройдет в понедельник в Краснодаре.
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Источник: Р-Спорт