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    «Ильичевец» спустя 15 месяцев сыграет официальный матч в Мариуполе

    Согласно решению ПФЛ Украины , «Ильичевец» в матче стартового тура Первой лиги примет «Горняк» из Кривого Рога в Мариуполе. Игра состоится 26-го июля.

    Последний раз официальный матч проходил в Мариуполе 27-го апреля 2014 года, когда «Ильичевец» принимал ПФК «Севастополь».
    Для проведения матча в Мариуполе, хозяевам необходимо будет за 3 дня до игры предоставить клубу-гостю официальные письма от правоохранительных органов города (области) и городской власти с гарантией обеспечения безопасности гостей до, во время и после матча.

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    Источник: UA-Футбол

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    17.07.2015 18:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 17 июля 2015, 21:29

      красавцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 17 июля 2015, 19:58

      Сомнительное веселье...(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 17 июля 2015, 19:02

      Лучше футбол, чем война

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Карпати1963 17 июля 2015, 18:41

      Нормально

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +194

      l1l1 17 июля 2015, 18:22

      Скоро и в Донбассе заиграют

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Piramidon > l1l1 17 июля 2015, 18:32

      Вот ща нагонят шароварников,свернут им рыла,так и будут на Донбасс-Арене гонять.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Piramidon 17 июля 2015, 18:13

      А как правильно называть жителей Кривого Рога-криворожцы или криворыльцы???

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars > Piramidon 17 июля 2015, 18:26

      Приезжай к нам в Кривой рог и узнаешь, только назад с под разукрашенным кривым рылом, в лучшем случаи, будешь возвращаться.

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      Рейтинг: +67

      Piramidon > 10 seconds to stars 17 июля 2015, 18:30

      Так как ты такой кровожадный шароварный-щеневмерлик,то явно криворылый!

      5
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Piramidon 17 июля 2015, 19:12

      А ты пирамидону прими и поймёшь

      0
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