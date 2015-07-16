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    Маркевич: "У "Днепра" катастрофически не хватает футболистов"

    Главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич подвел итоги предсезонного сбора команды, а также отметил, что в днепропетровском клубе в настоящее время существует дефицит игроков:
    "Все, что планировали, выполнили. У меня нет особых претензий к игрокам и по самоотдаче. Для тренировок были хорошие условия, так что сбором доволен. Единственное, у нас катастрофически не хватает футболистов. Все-таки я надеюсь, что мы пополним состав.
    Определился ли с оптимальным сочетанием в центре поля? Все зависит от соперника, с которым мы играем. На выезде, конечно, будем чаще использовать двух чистых опорных полузащитников с Ротанем. А дома можем сыграть и с Безусом, и с двумя нападающими Калиничем, Селезневым. Есть разные варианты, и мы их пробовали. Каждый из них имеет свои преимущества, но, повторюсь, всё зависит от особенностей соперника", - цитирует Маркевича пресс-служба клуба.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    16.07.2015 09:20
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    Комментарии68
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68

      Quaresmа_7 21 июля 2015, 11:56

      максимум 4 место могут взять в новом сезоне

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      nikitchyk 16 июля 2015, 15:57

      удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 16 июля 2015, 14:32


      Чхать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      eaguar 16 июля 2015, 14:06

      Наберут .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +630

      tiss 16 июля 2015, 13:52

      Лукьянченко Ульяна!Новость о Украине!Совпадение?Не думаю...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      MashaTr2 16 июля 2015, 12:28

      Семенченко готов сыграть в нападении. Только залечить травму зада. После последнего своего нападения)))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      MashaTr2 16 июля 2015, 12:26

      И скор5е всего ещё и мозгов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ 16 июля 2015, 12:25

      У Бени закончились бабки?

      3
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      Рейтинг: +342

      Jarvis > ПатриотЪ 16 июля 2015, 12:33

      у бени???/? он может выкупить весь зенит и цска и распустись людей в нормальные чемпионаты бесплатно

      0
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      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ > Jarvis 16 июля 2015, 12:35

      Тебя он уже купил, по всей видимости.

      3
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      Рейтинг: +342

      Jarvis > ПатриотЪ 16 июля 2015, 12:50

      ты задал тупой вопрос я тебе его по такому сценарию и ответил

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      Рейтинг: +268

      Evgeny88 > Jarvis 16 июля 2015, 14:57

      беня это толстый бородатый мужик? у него денег не хватит и на амкар. не сравнивай укр футбол где есть шахтер и динамо и наш

      3
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      Рейтинг: +533

      Levadia 16 июля 2015, 12:22

      Хороших футболистов всегда нехваток.
      Вчерашняя игра с Фенером много чего показала.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 16 июля 2015, 12:08

      плохие времена ... пережить их надо!

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