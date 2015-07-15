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    Во втором туре ФНЛ "Шинник" в гостях разгромил КАМАЗ

    Во втором туре первенства ФНЛ в Нижнекамске КАМАЗ из Набережных Челнов принимал ярославский "Шинник". Матч закончился уверенной победой гостей со счетом 3:0.

    За ярославскую команду забивали Владислав Сиротов (28 мин), Артур Малоян ( 48 мин) и Андрей Мязин (82 мин.), который реализовал пенальти.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2015 19:54
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 июля 2015, 18:44

      Эка..так..я в лавку.

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 16 июля 2015, 10:24

      По рангу

      0
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      Рейтинг: +222

      удав 16 июля 2015, 09:22

      скорее показывает слабость камаза,чем силу шинника

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 16 июля 2015, 08:50

      ура

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      Рейтинг: +42

      alboro 16 июля 2015, 07:20

      ура

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      Ответить
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      Рейтинг: +54

      hansa1 16 июля 2015, 00:21

      а-а не, через 2-3 тура начнётся)))

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      Рейтинг: +54

      hansa1 16 июля 2015, 00:08

      так и будет...пока штадиум не построят...т.е. до весны...2-ой круг дадим жару)) но уже на выживание))

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      Рейтинг: +631

      mat73 15 июля 2015, 22:27

      Камаз жалко, неужели еще рано им...

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      Рейтинг: +10

      кваксимус > mat73 19 июля 2015, 16:03

      через годик через два на совете кдк разберут ваши дела - это да

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      Рейтинг: +42

      alboro 15 июля 2015, 22:18

      посмотрим

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 июля 2015, 20:53

      Мда,что-то совсем неудачное начало у КАМАЗа.

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