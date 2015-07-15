Во втором туре ФНЛ "Шинник" в гостях разгромил КАМАЗ

Во втором туре первенства ФНЛ в Нижнекамске КАМАЗ из Набережных Челнов принимал ярославский "Шинник". Матч закончился уверенной победой гостей со счетом 3:0.



За ярославскую команду забивали Владислав Сиротов (28 мин), Артур Малоян ( 48 мин) и Андрей Мязин (82 мин.), который реализовал пенальти.





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