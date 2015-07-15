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    • ТАСС: Компенсация Капелло составит 6 млн евро, еще 2 млн получит тренерский штаб

    ТАСС: Компенсация Капелло составит 6 млн евро, еще 2 млн получит тренерский штаб

    После разрыва контракта с РФС Фабио Капелло получил компенсацию в размере 6 миллионов евро, сообщает ТАСС.
    По информации источника, согласно контракту, РФС должен был выплатить Капелло зарплату до середины 2018 года, но стороны пошли на взаимные уступки, и зарплату за 2017 и 2018 годы договорились не брать в расчет.
    Еще 2 миллиона евро получат представители тренерского штаба итальянского специалиста – эта сумма включает в себя долги перед персоналом, которые образовались в 2014 году.
    Помимо Капелло и генерального менеджера команды Оресте Чинквини, в штабе сборной России работал ряд итальянских специалистов: ассистенты главного тренера Кристиан Пануччи и Итало Гальбьяти (с июля 2012 года по осень 2014-го), а также тренер по физподготовке Массимо Нери (с июля 2012 года по осень 2014-го).
    Специально для подготовки к ЧМ-2014 года в российскую команду были приглашены физиотерапевт Марио Руджиу и тренер по физподготовке Антонио Пинтус. Скаутами сборной России были Никола Бертони и Кристиано Чиарделли.

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    Источник: ТАСС

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    15.07.2015 14:35
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    Комментарии (45)
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    ceret
    1436970837
    Коза ностра
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    TheDDS
    1436973131
    Нормально тогда
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    weunnu
    1436974253
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    Ruslan3132
    1436982162
    Итальянец пожалел еще их
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    Bobus
    1436985131
    Они так скоро напишут что Капелло ещё и должен остался
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    sir_Alex
    1436987561
    Сущие копейки!
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    KoValery
    1436987786
    Таз упал намочен заявить: Слишком много недовольных Мутко. Поэтому сумму компенсации решено официально занизить.
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    Сергей Саныч
    1436987841
    Вернуть Капелло и дать денег.
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    RUSTY8
    1437018713
    получается остальные 12-15 млн. засели в кармане мудко
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    ologreds
    1694997607
    numo435751
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