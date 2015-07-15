ТАСС: Компенсация Капелло составит 6 млн евро, еще 2 млн получит тренерский штаб

После разрыва контракта с РФС Фабио Капелло получил компенсацию в размере 6 миллионов евро, сообщает ТАСС.



По информации источника, согласно контракту, РФС должен был выплатить Капелло зарплату до середины 2018 года, но стороны пошли на взаимные уступки, и зарплату за 2017 и 2018 годы договорились не брать в расчет.

Еще 2 миллиона евро получат представители тренерского штаба итальянского специалиста – эта сумма включает в себя долги перед персоналом, которые образовались в 2014 году.

Помимо Капелло и генерального менеджера команды Оресте Чинквини, в штабе сборной России работал ряд итальянских специалистов: ассистенты главного тренера Кристиан Пануччи и Итало Гальбьяти (с июля 2012 года по осень 2014-го), а также тренер по физподготовке Массимо Нери (с июля 2012 года по осень 2014-го).