Мутко: «Капелло работал честно, ответственно. Но спорт – жестокая штука»

Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал расторжение контракта с главным тренером сборной России Фабио Капелло. Сегодня РФС объявил о расторжении контракта с Капелло по взаимному согласию:
«Капелло работал честно, ответственно. Но спорт – жестокая штука. Всегда должен быть результат.
Сейчас руки у нас развязаны. С сегодняшнего дня можно начинать работу по переговорам с кандидатами. Я думаю, что у нас нет другого варианта как приглашать российского специалиста», – приводит слова Мутко ТАСС.
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