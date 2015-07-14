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    • Мутко: «Капелло работал честно, ответственно. Но спорт – жестокая штука»

    Мутко: «Капелло работал честно, ответственно. Но спорт – жестокая штука»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал расторжение контракта с главным тренером сборной России Фабио Капелло. Сегодня РФС объявил о расторжении контракта с Капелло по взаимному согласию:
    «Капелло работал честно, ответственно. Но спорт – жестокая штука. Всегда должен быть результат.
    Сейчас руки у нас развязаны. С сегодняшнего дня можно начинать работу по переговорам с кандидатами. Я думаю, что у нас нет другого варианта как приглашать российского специалиста», – приводит слова Мутко ТАСС.
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    Источник: ТАСС

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    14.07.2015 14:04
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    Комментарии (68)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Overbeer
    1436888775
    Капелло: \"РФС работал с ленцой,задерживал зарплату. Но спорт-жестокая штука. мне удалось добиться результата- он на моём банковском счёте\"
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    maygli
    1436891624
    Словоблуд.
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    maygli
    1436892641
    Капелло развёл Мудко. Теперь Мудко разводит нас.
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    cska plus
    1436894652
    Грабёж на двоих называется!
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    firewing
    1436894713
    Пилите, Виталий, пилите - бюджет позволяет, хорошо так подоили, и все довольны, а результат - он у всех свой, только за державу обидно в нашем лице, болельщика.
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    salaga
    1436895995
    Сейчас руки у нас развязаны. ------------------------------------------- Ну, теперь держитесь.
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    ибрагимхалил
    1436896766
    мутко надо отогнать от кассы!!!
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    vashinin
    1436896912
    хоть бы повинился за мильярд))
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    лолос
    1436899114
    Ха-ха, ходят по кругу. Раньше сборную тренировали отечественные \"специалисты\", провалились. Решили, что нет в России достойных кандидатур, надо звать иностранцев, уж они-то научат нас играть в футбол, снова провал! Теперь опять говорят об отечественных \"специалистах\". Этой сборной уже ничто не поможет...
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    ologreds
    1694997615
    numo435653
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