Анохин: «Слава богу, что Путин озабочен футболом, а не хоккеем»

Глава московской федерации футбола, член исполкома РФС Сергей Анохин сказал, что вопрос о выплатах за иностранных тренеров сегодня не рассматривался на заседании исполкома организации и был перенесен:

Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: ! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

«Слава богу, что Путин озабочен футболом, а не хоккеем. Это очень важно. Совет при президенте в ноябре нынешнего года даст ответы на многие вопросы. Что касается выплат за тренеров-иностранцев, то этот вопрос на следующий исполком, так как нет отчета о потраченных суммах от Объединения отечественных тренеров», – передает слова Анохина «Чемпионат».