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    • Анохин: «Слава богу, что Путин озабочен футболом, а не хоккеем»

    Анохин: «Слава богу, что Путин озабочен футболом, а не хоккеем»

    Глава московской федерации футбола, член исполкома РФС Сергей Анохин сказал, что вопрос о выплатах за иностранных тренеров сегодня не рассматривался на заседании исполкома организации и был перенесен:
    «Слава богу, что Путин озабочен футболом, а не хоккеем. Это очень важно. Совет при президенте в ноябре нынешнего года даст ответы на многие вопросы. Что касается выплат за тренеров-иностранцев, то этот вопрос на следующий исполком, так как нет отчета о потраченных суммах от Объединения отечественных тренеров», – передает слова Анохина «Чемпионат».
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    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2015 13:08
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    Комментарии (120)
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    DRDR_SaSa
    1436889462
    А почему \"Бог\" с маленькой, а \"Путин\" с большой?!
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    maygli
    1436891780
    Путину об этом скажите, чем он там озабочен.
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    Lil_Nigga
    1436897177
    почему политики всегда озабочены?
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    старина
    1436898015
    Во уже и про ВВП тема появилась на бомбардире)
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    nahan
    1436900948
    Капелло ещё хорошо отделался...
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    Dzukele
    1436911067
    Когда, согластно опросам ВЦИОМа, уровень безразличия россиян достигает исторической отметке, ВВП какбэ ВНЕЗАПНО(!) начинает интересоваться футболом. Хорошо, что не хоккем, ведь наши ребята выходят в финалы и что-то даже выигрывают.
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    TihonAlt
    1436938983
    ух ты:) Умеют подлизать, поэтому и при должностях.
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    eaguar
    1436967376
    А антилеговские санкции будут .
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    Павлюченко 13
    1437050339
    Печально, что у нас нет людей у власти, которые хоть что-то понимали бы в футболе...
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    ologreds
    1694997615
    numo435649
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