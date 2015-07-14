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    Гинер и Смородская не приехали на исполком РФС

    Как сообщает источник, президенты московских ЦСКА и "Локомотива" Евгений Гинер и Ольга Смородская не посетили исполком РФС, который проходит в эти минуты. Причины на данный момент, конечно же, неизвестны.

    Уже есть информация, что орган утвердил лимит на легионеров в РФПЛ с формулой "6+5".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2015 12:31
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +886

      Великолепный 15 июля 2015, 01:05

      Молодцы и правильно сделали))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      DrAzraill 14 июля 2015, 23:10

      bernard qolllllllllllllllll

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 22:03

      Махнули на дачу...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 14 июля 2015, 21:33

      Целовались наверно, забыли про все.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Alex-Shiga 14 июля 2015, 19:35

      поролись

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 июля 2015, 19:00

      Не барское это дело - по всяким там "исполкомам" шляться... Дело нужно делать! Встретиться наедине, обсудить перспективы клубов в сезоне, работу с судьями...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +335

      Поц 14 июля 2015, 18:33

      Короче, соккер спалил обоих. Такой хороший отмаз был, типа "я на исполкоме".
      Что теперь у них дома будет...

      4
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 14 июля 2015, 18:24

      дастала смородская

      0
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 14 июля 2015, 17:30

      Зачем время терять ,если всё решено Мудками,да и тренер сборной его личная авантюра.

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 июля 2015, 17:22

      чемпионат на носу, а они шуры-муры разводят

      0
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