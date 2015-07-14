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    Хохлов: "Аршавин не выдвигал особых условий"

    Главный тренер краснодарской "Кубани" Дмитрий Хохлов поделился мыслями касательно приобретения своей командой экс-игрока сборной России Андрея Аршавина.

    "Как только стало известно, что этот футболист не продлевает контракт с "Зенитом", я подумал: это шанс для нас. Руководство меня поддержало, а затем и губернатор края. Поэтому приглашение Андрея - совместное решение. Мы с ним уже пообщались по телефону. Мне было важно понять, готов ли он вообще играть за нас. Во время диалога Аршавин задал множество вопросов - по комплектованию, перспективам. Стало понятно, что "Кубань" ему небезразлична. Зарплату не обсуждали, ибо это не в моей компетенции. Да и никаких особых условий Андрей не выдвигал. Удалось, в общем, договориться быстро. Во вторник Аршавин приступит к тренировкам", - сказал Хохлов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2015 08:09
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 20:17

      Не в том положении, чтобы ставить особые условия...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24

      pin_y 14 июля 2015, 19:17

      Он может многим помочь!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +146

      Баба Яга против 14 июля 2015, 15:27

      И что даже кальян не просил?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +122

      ULTRASteam 14 июля 2015, 14:16

      Надеюсь скоро Шаву в сборной увидеть!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +145

      WhiteLuckyBuster 14 июля 2015, 12:29

      может реально просто уже по игре соскучился

      0
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      Рейтинг: +239

      fcspartak 14 июля 2015, 12:14

      Хохлов: Аршавин не выдвигал особых условий, даже кальян привез свой

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 14 июля 2015, 11:53

      в добрый час!

      0
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      Рейтинг: +190

      shtair 14 июля 2015, 11:44

      только кальян и чивас бутылку

      1
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 14 июля 2015, 10:37

      Он вам там наиграет, обхохочетесь.

      1
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      Рейтинг: +370

      _armeec_ 14 июля 2015, 10:36

      Ни тот уже Андрей, что бы выдвигать особые условия.

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