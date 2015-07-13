Источник: Капелло в среду прилетит в Россию, чтобы расторгнуть контракт

Главный тренер сборной России Фабио Капелло с большой долей вероятности покинет занимаемую должность в ближайшее время. Специалист договорился с РФС о расторжении контракта по взаимному согласию и в среду, 15 июля, прибудет в Москву, чтобы официально расторгнуть соглашение, утверждает Sky Sport Italia.

Накануне министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что 13-14 июля исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян должен сделать заявление о будущем Капелло.