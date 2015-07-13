Источник: Капелло в среду прилетит в Россию, чтобы расторгнуть контракт

Главный тренер сборной России Фабио Капелло с большой долей вероятности покинет занимаемую должность в ближайшее время. Специалист договорился с РФС о расторжении контракта по взаимному согласию и в среду, 15 июля, прибудет в Москву, чтобы официально расторгнуть соглашение, утверждает Sky Sport Italia.
Накануне министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что 13-14 июля исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян должен сделать заявление о будущем Капелло.
Итальянский специалист работает в российской сборной с 2012 года. После шести туров отборочного цикла чемпионата Европы-2016 сборная России занимает третье место в группе G, имея в активе восемь очков.
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