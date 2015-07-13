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    • Источник: Капелло в среду прилетит в Россию, чтобы расторгнуть контракт

    Источник: Капелло в среду прилетит в Россию, чтобы расторгнуть контракт

    Главный тренер сборной России Фабио Капелло с большой долей вероятности покинет занимаемую должность в ближайшее время. Специалист договорился с РФС о расторжении контракта по взаимному согласию и в среду, 15 июля, прибудет в Москву, чтобы официально расторгнуть соглашение, утверждает Sky Sport Italia.
    Накануне министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что 13-14 июля исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян должен сделать заявление о будущем Капелло.
    Итальянский специалист работает в российской сборной с 2012 года. После шести туров отборочного цикла чемпионата Европы-2016 сборная России занимает третье место в группе G, имея в активе восемь очков.

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    Источник: Skysports

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    13.07.2015 22:23
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    Комментарии (25)
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    ANJI 0552
    1436819268
    везет же кому то. чтоб не ходить на работу получить больше чем работал бы. ролтон и аферисты в шоколаде. кто не работает тот есть учись студент!
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    starche
    1436819329
    Совсем заработался.................Еще не забыл где бабло получает?
    Ответить
    Ruslan3132
    1436819461
    без возмещения т.е.?
    Ответить
    Михаэль Кан
    1436819463
    Нашли-таки в РФС деньги на краску для принтера, чтобы распечатать документы.
    Ответить
    DIDI 23
    1436820811
    Как то всё очень долго тянется.
    Ответить
    mutabor0992
    1436826026
    То то я смотрю три дня назад бензин подорожал!!!Видимо решили вопрос...Муфлоны!!!
    Ответить
    alessios1990
    1436837163
    Капелло прилетит в Россию? А сейчас он на отдыхе на Сардинии что ли) Сорвут весь отдых итальянцу.. Впрочем ему уже давно пора на пенсию!
    Ответить
    112910415
    1436840168
    страна не верит своему счастью
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    удав
    1436873954
    срочно подымайте ВВС=)
    Ответить
    ologreds
    1694997617
    numo435602
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