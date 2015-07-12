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Депай не хочет, чтобы его сравнивали с Роналду

12 июля 2015, 23:09
147

Новобранец английского "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай рассказал, как он относится к тому, что его иногда сравнивают с Криштиану Роналду.

"Португалец является лучшим футболистом мира. Сам я говорить много не хочу, ибо нужно все показывать на поле. Сравнения мне не нужны. В футболе мне нравится творчество. Надеюсь, оно мне будет удаваться в виде забитых мячей и голевых передач", - сказал голландец.

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Источник: Manchester Evening News
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Депай Мемфис
Комментарии (147)
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iM_DaRkSiDe
1436732090
ахахаха лучший футболист мира Месси потом Иньеста потом Неймар и Суарез
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Lionel Messi-10
1436732401
Еще одного дайвера-шампуня мир не выдержит, так что Депай, не коси под эту португальскую женщину)
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Mоnоlo
1436733373
Криш лучший футболист мира? АХАХА ))) Парень ты перепутал..может быть пенальтист? или визажист?) Смешно это слышать, когда Криштину называют лучшим игроком мира. Месси лучший а уже потом идет любитель прекрасного ) Роналду зависим от команды, а команда зависима от Месси. Месси сам себе создает моменты и отдает ГП, а Роналду тупо стоит в штрафной дожидаясь передач, к тому же жадный ответной передачи от него не дождешься. А про характер их даже говорить не хочется. Лео скромный улыбчивый парень которые готов всем помочь без личной выгоды, а Криш наобарот эгоистичная личность любищая лишь себя и никого более. Так что это довольно смело называть его лучшим, голландский дурачок еще и оказывается еще та подлиза. Не удивлюсь если через пару лет перейдет в Реал додаивать старика Переса. ))
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Летчик66
1436734764
Удачи Мемфис, судя потому как ты показывал себя на ЧМ, Криштиана со своими слезками и ныряниями и рядом не лежала.
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Freddy Krueger
1436735698
Депай добротный игрок. Роналду же простая тёлка-симулянтка, не умеющая ничего, кроме исполнения левых пенальти. Депай и сборной уже успел отметиться. Кристинка в сборной же как мы знаем главный скоморох.
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barc-f
1436738124
Роналду? Простая распиаренная соска. Скоро уйдёт его любовник Блаттер в отставку - закатится и \"звезда\" Роналду. У Кристины же одни фейлы в карьере. Очень слабый игрок. Не понимаю чего с ним так носятся и пиарят на ровном месте. 1. Не забил пенальти в финале ЛЧ 2008 года, чуть не лишив МЮ кубка 2. Вечно завидует Месси, потому что понимает, что его вершин ему никогда не достичь. 3. В финале Евро-2004 заревел как маленькая девочка, проиграв грекам(школьники до сих пор думают что он ныл из-за отца) 4. Проигрывал 3 раза подряд в 1/2 ЛЧ, и всегда эта была его вина 5. Любит свои волосы на голове больше, чем свою родную мать 6. Симулянт 7. Его подруга изменяет ему прямо перед глазами, снимаясь полуголой в фотосессиях, и катаясь на Лимузине с неграми 8. Полностью провалил ЧМ-2014, забив всего 1 гол мёртвой Гане. 9. Любитель пропиариться за счёт \"помощи\" детям 10. ФИФА = Роналду
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barc-f
1436740238
Не сдавайтесь, Катя_МЮ! Держитесь до последнего! Помощь уже идёт к вам. Пусть вас вдохновит великий \"Скотный двор\" Оруэлла. Устройте тут зоореволюцию! А потом мы вместе разберемся с Greenpiss'ом.
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Mоnоlo
1436740460
Шикарный сарказм от Депайки. В реальности между Месси и Кришом огромная пропасть. Португалец хороший пенальтист и наконечник, но в истории он всегда будет ниже Леонеля. А Месси уже сейчас приравнивают к Пеле и Марадоне и даже ставят выше, про Роналду о таких сравнениях никто и не заикается, только с самим Месси разве что сравнивают. Одно дело раздавать и забивать, другое ждать и бить пенальти. =)))
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Freddy Krueger
1436740616
Если честно, то не стоит сравнивать молодого Депая и Роналду. На сегодняшний день Роналду образец женственности, симуляций и кабинетных игр. Никто ведь не будет оспаривать тот факт, что Роналду обладатель двух самых левых ЗМ последних. Над ЗМ 2013 года так вообще даже мёртвые смеялись. Зачем Депаю такой образец для сравнения? Роналду испачкался связями с фифа.
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DIDI 23
1436740623
Депай: А, что тут сравнивать? Кто такой этот Роналду?
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