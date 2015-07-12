Депай не хочет, чтобы его сравнивали с Роналду

Новобранец английского "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай рассказал, как он относится к тому, что его иногда сравнивают с Криштиану Роналду.



"Португалец является лучшим футболистом мира. Сам я говорить много не хочу, ибо нужно все показывать на поле. Сравнения мне не нужны. В футболе мне нравится творчество. Надеюсь, оно мне будет удаваться в виде забитых мячей и голевых передач", - сказал голландец.



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