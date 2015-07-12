Робсон: «Такой игрок, как я, не помешал бы «Спартаку»

Бывший футболист московского «Спартака» Робсон поделился своими мыслями о главном тренере красно-белых Дмитрие Аленичеве.



«Это был умный футболист. Не так ведь просто он был центральным полузащитником. Светлая голова. правильное понимание игры, удобные пасы... После карьеры он даже в политике преуспел, это тоже о чем-то говорит. Кстати, сейчас «Спартаку» не помешал бы такой форвард, как я в молодости. Через клуб прошла масса иностранцев, а должным образом никто адаптироваться не сумел. То есть так же, как я. Но мне было легче, потому что я был чуть ли не единственным иностранцем в «Спартаке», – сказал бразилец.



В Москве Робсон играл с 1997-го по 2001-й год и провел 102 матча (32 забитых мяча).



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