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    Робсон: «Такой игрок, как я, не помешал бы «Спартаку»

    Бывший футболист московского «Спартака» Робсон поделился своими мыслями о главном тренере красно-белых Дмитрие Аленичеве.

    «Это был умный футболист. Не так ведь просто он был центральным полузащитником. Светлая голова. правильное понимание игры, удобные пасы... После карьеры он даже в политике преуспел, это тоже о чем-то говорит. Кстати, сейчас «Спартаку» не помешал бы такой форвард, как я в молодости. Через клуб прошла масса иностранцев, а должным образом никто адаптироваться не сумел. То есть так же, как я. Но мне было легче, потому что я был чуть ли не единственным иностранцем в «Спартаке», – сказал бразилец.

    В Москве Робсон играл с 1997-го по 2001-й год и провел 102 матча (32 забитых мяча).

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    Источник: Sportbox.ru

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    12.07.2015 21:38
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    Комментарии (63)
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    ФК Зенит всея Руси
    1436734831
    Робсон это безусловно низкосортный шлак. Но для сегодняшнего Спартака это безусловно была бы звезда. - А Аленичев застрял мыслями в прошлом веке. Того Спартака уже никогда не будет, и никаких Побед, Титулов и Трофеев у СпаМа не будет тоже. Будет калейдоскоп спартаковцев-неудачников на тренерском мостике, будут непрерывные зависть и интриги. И недоумение: ну почему же, как только стали бороться с допингом и запретили бромантан - Спартаку пришёл конец?!!!
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    Ромбик
    1436750279
    Максимка КЛАСС !!! Все тебя помнят. Я уже не раз говорил что если Спартак и делает удачную покупку то играть ему под 24 номером. Промес своей игрой это доказал и будем надеятся ,что он и есть тот футболист о котором ты говоришь
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    alessios1990
    1436758571
    Безусловно! Не факт правда, что Робсон играл бы в основе сегодняшнего Спартака, но он реально не хуже многих игроков этого клуба)
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    pashkov-vitaly2011
    1436762825
    Тогда Робсон был экзотикой в угоду моде держать в команде чернокожего. Сейчас с этим уже перебор,наверное догнали НБА. Но там они - значительная часть населения, а у нас - гастарбайдеры-миллионеры...
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    Misha1978888
    1436764640
    Молодец
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    Ironyfan
    1436768385
    Как же , помню такого...и матч с Арсеналом помню...разнесли тогда лондонцев )
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    алдан2014
    1436769376
    С попаданием в ворота,у парня,туго было.Мазила.На черновой работе вкалывал,не ленился.
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    МОСКОВСКИЕ КЕДЫ
    1436789406
    Икона Спартака!
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    piper65
    1437014318
    отлично играл максимка!
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    ologreds
    1694997624
    numo435504
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