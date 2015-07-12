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    Форвард «Лиона» Яттара перейдет в «Стандард»

    «Стандард» покупает нападающего «Лиона» Мохамеда Яттара. За нападающего сборной Гвинеи бельгийский клуб заплатит 3 миллиона евро.

    21-летний гвинейский форвард уже согласовал со «Стандардом» условия личного контракта. В прошлом сезоне Яттара провел за «Лион» 23 встречи, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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    Источник: L' Equipe

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    12.07.2015 19:21
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    Комментарии (5)
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    АрсенБурбулятр
    1436720452
    всё таки не смог закрепиться в Лионе, даже на скамейке
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    Sevastopol-www
    1436720575
    Гвинеец Сэм Брук...
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    VIPded
    1436724321
    Какое-никакое, а ослабление французского участника группы ЛЧ... одобрямс...)))
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    sir_Alex
    1436730464
    Идёт движуха
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    ologreds
    1694997625
    numo435497
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