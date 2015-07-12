Форвард «Лиона» Яттара перейдет в «Стандард»

«Стандард» покупает нападающего «Лиона» Мохамеда Яттара. За нападающего сборной Гвинеи бельгийский клуб заплатит 3 миллиона евро.
21-летний гвинейский форвард уже согласовал со «Стандардом» условия личного контракта. В прошлом сезоне Яттара провел за «Лион» 23 встречи, в которых отметился тремя забитыми мячами.
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21-летний гвинейский форвард уже согласовал со «Стандардом» условия личного контракта. В прошлом сезоне Яттара провел за «Лион» 23 встречи, в которых отметился тремя забитыми мячами.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.