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    "Реал" известил о трансфере Касильяса в "Порту"

    Вратарь мадридского "Реала" Икер Касильяс завершил свой переход в португальский "Порту". Об этом сообщает официальный сайт "сливочных". Детали сделки на данный момент неизвестны.

    "Из тех 113-и лет, что существует "Реал", Касильяс провел в нем 25. За это время Икер стал иконой клуба, заработал уважение фанатов со всего мира. Его поведение является эталоном для всех. Спасибо за все, что вратарь сделал для нас. Ты навсегда будешь в наших сердцах", - говорится в заявлении.

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    Источник: ФК «Реал»

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    12.07.2015 00:08
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    Комментарии270
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      Рейтинг: +10

      Gerz 15 июля 2015, 18:44

      удачи Кас! ты чемпион и это круто!

      0
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      Рейтинг: +11

      zemlya1979 14 июля 2015, 11:08

      Президент и фанаты Реала в Мадриде не уважают легенд,и это очень печально!!!

      0
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 13 июля 2015, 13:44

      нормально

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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 21:07

      трогательно

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 12 июля 2015, 18:13

      Икер Касильяс: «Где бы я ни был, я буду продолжать кричать Hala Madrid!»

      После 25 лет в «Мадриде» и 16 лет в первой команде Икер Касильяс поставил финальную точку в своей карьере, за которую успел выиграть огромное количество титулов. Уже бывший капитан «Реала» попрощался со своим клубом на пресс-конференции, на которую прибыл один без сопровождения кого-либо из руководства «Мадрида».

      «Мое письмо займет 30 секунд, но я в итоге час это буду делать», – пытался пошутить Икер перед тем, как начать читать свое прощальное письмо. Удалось это сделать не с первого раза: слезы не давали возможности Икеру начать пресс-конференцию.

      Текст прощального письма:

      «Добрый день. Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто пришел, за то, что сопровождаете меня в этот особенный момент. Сегодня я приехал на этот великий стадион, чтобы попрощаться со всеми и в особенности с мадридистами.

      Как вы уже знаете, вчера я перестал быть игроком «Реала» и стал частью «Порту».

      Хочу сообщить вам, что решение перейти в «Порту» было принято по двум главным причинам: во-первых, тот энтузиазм, который продемонстрировали президент, директор и тренер команды, а также все игроки. Во-вторых, за теплоту и признательность, которые выразили мне болельщики титулов.

      Я сделаю все возможное, чтобы не подвести их, и буду бороться по максимуму, чтобы мы выиграли как можно больше титулов.

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 12 июля 2015, 18:11


      Спасибо «Порту», что поверили в меня.
      А сейчас я бы хотел обратиться ко всем мадридистам.

      После 25 лет защиты герба самой великой команды в мире пришел самый сложный день в моей спортивной жизни: мне нужно попрощаться с клубом, который дал мне все.

      Кажется, что только вчера 9-летний Икер надел впервые футболку «Реал Мадрид» и увидел, как сбывается его мечта.

      За все это время мы страдали, смеялись, плакали и наслаждались моментами все вместе, я чувствовал, что вы рядом и любите меня, как в хорошие, так и в плохие моменты.

      Этот клуб научил меня не только тому, что значит быть спортсменом, но и воспитал меня как человека. Он помог мне вырасти, обучая меня ценностям, которые защищает этот герб: уважение, товарищество, компромисс, скромность… И я старался демонстрировать их везде, где представлял «Реал Мадрид».

      Сегодня с хочу в особенности вспомнить всех своих товарищей по команде. На протяжении этих лет вместе мы пережили уникальные и неповторимые моменты, игроки, которые стали частью моей семьи и с которым я делил слезы радости и горечи. У меня остаются здесь отличные друзья, и я знаю, что где бы я ни был, я могу на них рассчитывать, а они – на меня.

      Все мои тренеры, начиная от тренера в «Бенхамине» без исключения, и их тренерские штабы были для меня учителями, лучшими в мире, и спасибо им всем за советы, за понимание, за опыт и за профессионализм. От Мескиты, который привел меня в «Мадрид», до последнего тренера Карло Анчелотти. Я многому научился у всех них.

      Благодарю также всех работников клуба, которые всегда были готовы поддерживать меня и помогать мне решать проблемы – их не видно, но они всегда были с нами.

      Спасибо мои родителям и моей семье – своей силой и заботой они помогли мне пройти этот путь. Отдельное спасибо моей жене и сыну, которые будут рядом со мной каждый день, переживая вместе этот прекрасный этап в моей жизни.

      И эти последние строчки я посвящаю лично всему мадридизму, который не знает границ. Спасибо за вашу безоговорочную поддержку, спасибо, что позволили поднять над головой каждый кубок, добиться каждой победы, быть вашим капитаном, спасибо, что были рядом в хорошие и плохие моменты, и спасибо за то, что подавали руку, помогая мне подняться.

      Я много раз говорил это, но хочу еще раз повторить: я хочу, чтобы вы меня запомнили не как хорошего вратаря, а как хорошего человека со своими дефектами.

      Спасибо, спасибо, спасибо за все, я никогда вас не забуду. Будьте уверены, что где бы я ни был, я буду продолжать кричать Hala Madrid!!!!!»

      [ссылки запрещены, читайте правила]

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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:58

      Состоялось-таки...

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      Рейтинг: +12

      ONLY_FCSM 12 июля 2015, 15:56

      Ну как же так???
      Желаю Реалу на первой стадии плей-офф ЛЧ встретиться с Порту и вылететь от него

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      Рейтинг: +10

      kempos 12 июля 2015, 14:43

      Прощай Реал,Касильяса выперли,Рамос на подходе,хватит,только эти двое держали меня в стане сливочных болел. Удачи Пересу и его командочке пижонов в строительном бизнесе,а Роналду побыстрее свалить из этого борделя.

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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 12 июля 2015, 14:25

      "поздравляю" переса у него появилось еще больше "поклонников" желающих ему скорейшего ухода из Великого РЕАЛА!

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