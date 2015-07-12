"Реал" известил о трансфере Касильяса в "Порту"

Вратарь мадридского "Реала" Икер Касильяс завершил свой переход в португальский "Порту". Об этом сообщает официальный сайт "сливочных". Детали сделки на данный момент неизвестны.



"Из тех 113-и лет, что существует "Реал", Касильяс провел в нем 25. За это время Икер стал иконой клуба, заработал уважение фанатов со всего мира. Его поведение является эталоном для всех. Спасибо за все, что вратарь сделал для нас. Ты навсегда будешь в наших сердцах", - говорится в заявлении.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!