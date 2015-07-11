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    "Шахтер" не отпустил Дентиньо в "Коринтианс"

    Бразильский "Коринтианс" на протяжении месяца вел переговоры с донецким "Шахтером" о переходе 26-летнего нападающего "горняков" Дентиньо, однако добиться своей цели не сумел. В донецком клубе отказались отпустить футболисту в бесплатную аренду, а рассматривать вариант с досрочным расторжением контракта бразильца и вовсе не стали, даже несмотря на желание игрока вернуться в свою родную команду.
    Дентиньо остается в "Шахтере" и уже заявлен на новый чемпионат под номером 9, его контракт с командой будет действителен еще год. Напомним, что в это межсезонье "горняки" продали в зарубежные клубы Луиса Адриано, Фернандо и Дугласа Косту.
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    Источник: Lancenet

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    11.07.2015 01:05
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +208

      Хосеп Гварделидзе 11 июля 2015, 11:14

      Теперь жителям Донбасса не до футбола, натворили делов и черпают полной ложкой.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +137

      Mitsubanchik > Хосеп Гварделидзе 11 июля 2015, 21:01

      ага, это наверное мы с оружием пришли во Львов весной 2014, а не наоборот

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 11 июля 2015, 08:33

      СБУ просто так не отпускает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +392

      juventus186 11 июля 2015, 05:22

      Разваливается по тихой Шахтер, война везде свой след оставит!
      Жаль...

      0
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 11 июля 2015, 04:44

      нормально

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 11 июля 2015, 01:23

      "отпустите его в гималаи
      отпустите его насовсем..."

      0
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      Рейтинг: +864

      Jum13 11 июля 2015, 01:23

      Паспорта то все у Авакова. Вдруг чего лишнего ляпнет...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Jum13 11 июля 2015, 11:36

      Что твой тоже?

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      Рейтинг: +127

      skynet 11 июля 2015, 01:11

      Отпустите поцона

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