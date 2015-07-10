"Зенит" проявляет интерес к Настасичу

Хороший защитник, сильнейших из тех кого называли.
"Зенит" сделал предложение о приобретении защитника «Шальке-04» и сборной Сербии Матии Настасича. Санкт-петербургский клуб готов заплатить за футболиста 7 млн евро, однако немцы ответили отказом. На 22-летнего футболиста также претендует "Ювентус".
В "Шальке" Настасич выступает с января 2015 года, перебравшись на правах аренды из "Манчестер Сити", а спустя три месяца немцы выкупили контракт игрока.
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