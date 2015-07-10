"Зенит" проявляет интерес к Настасичу

"Зенит" сделал предложение о приобретении защитника «Шальке-04» и сборной Сербии Матии Настасича. Санкт-петербургский клуб готов заплатить за футболиста 7 млн евро, однако немцы ответили отказом. На 22-летнего футболиста также претендует "Ювентус".

В "Шальке" Настасич выступает с января 2015 года, перебравшись на правах аренды из "Манчестер Сити", а спустя три месяца немцы выкупили контракт игрока.