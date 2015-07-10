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    "Зенит" проявляет интерес к Настасичу

    "Зенит" сделал предложение о приобретении защитника «Шальке-04» и сборной Сербии Матии Настасича. Санкт-петербургский клуб готов заплатить за футболиста 7 млн евро, однако немцы ответили отказом. На 22-летнего футболиста также претендует "Ювентус".
    В "Шальке" Настасич выступает с января 2015 года, перебравшись на правах аренды из "Манчестер Сити", а спустя три месяца немцы выкупили контракт игрока.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2015 20:12
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    Комментарии76
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      Рейтинг: +45

      Macuk777Macuk 13 июля 2015, 11:37

      Хороший защитник, сильнейших из тех кого называли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 12 июля 2015, 02:03

      круто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 11 июля 2015, 06:58

      Нужно брать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 11 июля 2015, 06:01

      Похоже Миллер не думает о лимите,а не так давно сам горланил об оном.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +122

      serginho8 11 июля 2015, 03:59

      весь шлак скупают за суммы ибинячие

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +127

      skynet 11 июля 2015, 01:06

      Хороший защитник

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Eezila 10 июля 2015, 23:51

      Газпрому перекрыть спонсорские горнякам, принесут и Настасича, и Матипа, и хоть Хюнтелара

      0
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 10 июля 2015, 23:21

      А Настасич в курсе?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      mondm 10 июля 2015, 22:07

      Видать Зениту позволят играть без лимита ..а ну да и еще все матчи на своем стадионе

      6
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      Рейтинг: +1707

      kkomov > mondm 10 июля 2015, 22:12

      пример цска и спартака заразителен, считаешь?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +794

      Miaf > mondm 10 июля 2015, 22:43

      Тоже любопытно,а еще Динамо лишили еврокубков, а Зенит продолжает тратить миллионы.

      2
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      ...
      Рейтинг: +114

      zen it > Miaf 10 июля 2015, 23:09

      спартаку запрет на игры в европе не грозит... раве что спаринги в межсезонье могут запретить)))))

      7
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      Рейтинг: +1707

      kkomov > Miaf 10 июля 2015, 23:30

      зависть плохое чувство, а свинина - это яд!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 10 июля 2015, 21:32

      Настасич хороший и перспективный защитник.

      3
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