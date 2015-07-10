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    Филимонов будет играющим тренером "Долгопрудного"

    Бывший голкипер московского "Спартака" и тульского "Арсенала" 41-летний Александр Филимонов будет играющим тренером голкиперов клуба второго дивизиона "Долгопрудный". Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Тарас Воробель.
    Прошлый сезон Филимонов начал в качестве играющего тренера в составе тульского "Арсенала", но после появления в команде словака Яна Мухи лишился места в составе и начал работу со второй командой клуба, а главный тренер "канониров" Дмитрий Аленичев, с которым Филимонов работал в Туле с 2011 года, рассказал, что у них разошлись мнения с профессиональной точки зрения.
    "Мы уже давно знакомы с Александром, он выступал за клуб еще в 2011 году, когда команда играла на любительском уровне. Поэтому мы сразу связались с ним, когда узнали, что он ушел из "Арсенала". Мы ждали его обратно", - рассказал Воробель.

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    Источник: ТАСС

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    10.07.2015 19:53
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +87

      Polilux 6 октября 2016, 22:03

      Мож уже хватит? Всех денег ....... Ну старый уже.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      QL 1 августа 2015, 16:56

      Получилось так, что тренировался у него. Тренер вратарей сильный, - рад, что вернулся:)

      0
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      Рейтинг: +157

      bestolochch 11 июля 2015, 08:25

      А в сборную тренером вратарей не берут?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 11 июля 2015, 06:13

      Вот куда забрел "русский Вальдес"...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      orgazmatron 10 июля 2015, 23:30

      увидим в высшей лиге через пару лет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 10 июля 2015, 23:29

      алименты детям платит или все прячется от детей как и аленичев?

      -1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 10 июля 2015, 23:21

      Никак не угомониться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      cergei1971 > ЮЗИК 10 июля 2015, 23:32

      человек просто живет футболом и счастлив!!!!!!а у тебя просто такой уровень жизнь.всегда угомоняешся

      2
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      Рейтинг: +134

      cergei1971 10 июля 2015, 23:21

      Молодец!Не останавливается!развитие идет у человека!!!!Удачи!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Паша 1984 10 июля 2015, 22:09

      Филя красава,любой после того гола от шевченко ,уехал бы из страны,а этот не опустил рук и спустя столько времени вернулся в премьер лигу)

      2
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      Рейтинг: +712

      Cipolino 10 июля 2015, 21:55

      Так он же из семейства руко[Соблюдайте правила ]х.

      -1
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