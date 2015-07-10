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    Карпин представлен игрокам армавирского "Торпедо"

    10 июля новый главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин приехал на базу в Новогорск для знакомства с командой.

    Специалист прибыл на базу около 17:00, где его уже ожидали футболисты. После представления нового наставника игрокам у команды запланирована тренировка.
    Ранее стало известно, что Карпин возглавит армавирское "Торпедо", а президентом клуба будет назначен Валерий Оганесян. 11 июля состоится официальное представление Карпина в должности главного тренера черно-белых.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2015 17:37
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +63

      Pleafant 12 июля 2015, 00:29

      Наверное,Карпин пожал обоим футболистам руку,они теперь их мыть не будут,т.к.такого они больше не дождутся.

      0
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 11 июля 2015, 11:41

      Удачи Валере!

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 июля 2015, 08:32

      Оба футболиста остались довольны.

      0
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      Рейтинг: +136

      Dodge87 11 июля 2015, 00:25

      очередной клуб на год два..видимо где то у кого то появилось несколько млрд рублей..нужен срочный распил...иначе не понятно для чего клуб перевозить из армавира в подмосковье,при том что армавир то достаточно южный город и там можно спокойно играть глубокой осенью

      2
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 10 июля 2015, 23:21

      сбитый летчик и с середняком - спартаком ничего не добился.

      0
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 10 июля 2015, 23:14

      оо, Валера вернулся! Ждем вьюшек)))

      0
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      Рейтинг: +39

      walk 10 июля 2015, 23:06

      Я открываю для себя ноый клуб.Благодаря ВаКа.

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      Рейтинг: +31

      KURUM 10 июля 2015, 22:21

      началось..

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      Рейтинг: +34

      Betty Fork 10 июля 2015, 22:12

      Теперь можно и ФНЛ посматривать иногда)

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 10 июля 2015, 21:50

      Так прямо обоим футболистам и представлен?

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