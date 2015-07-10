CAS отменил решение УЕФА и вернул Албании три очка в матче с Сербией

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение УЕФА о присуждении технического поражения сборной Албании в отборочном матче Евро-2016 против Сербии.

УЕФА присудил албанцам техническое поражение – 0:3, при этом отнял у сборной Сербии три очка, а также обязал команду провести два домашних матча без зрителей. Обе федерации подали апелляцию на эти решения.



Напомним, что в конце первого тайма матча, который прошел 14 октября в Белграде, над полем появился беспилотник, к которому был привязан баннер с изображением карты Великой Албании и фотографиями албанских политических деятелей. Защитник сербской сборной Стефан Митрович сорвал этот баннер, в результате чего на поле вспыхнула потасовка, в которой участвовали как представители сборных, так и несколько болельщиков, сумевших прорваться через охрану.



Игра была сначала прервана, а затем английский арбитр Мартин Аткинсон принял решение не возобновлять матч. Счет на тот момент не был открыт.

По итогам проверки CAS присудил техническое поражение сербам, отдав албанцам три очка, и оставил в силе решение о дополнительном лишении трех очков сборной Сербии.

Таким образом, у сборной Албании стало 10 очков, и она делит второе место в группе I с Данией. На счету Сербии, как и раньше, одно очко.

