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    • CAS отменил решение УЕФА и вернул Албании три очка в матче с Сербией

    CAS отменил решение УЕФА и вернул Албании три очка в матче с Сербией

    Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение УЕФА о присуждении технического поражения сборной Албании в отборочном матче Евро-2016 против Сербии.
    УЕФА присудил албанцам техническое поражение – 0:3, при этом отнял у сборной Сербии три очка, а также обязал команду провести два домашних матча без зрителей. Обе федерации подали апелляцию на эти решения.

    Напомним, что в конце первого тайма матча, который прошел 14 октября в Белграде, над полем появился беспилотник, к которому был привязан баннер с изображением карты Великой Албании и фотографиями албанских политических деятелей. Защитник сербской сборной Стефан Митрович сорвал этот баннер, в результате чего на поле вспыхнула потасовка, в которой участвовали как представители сборных, так и несколько болельщиков, сумевших прорваться через охрану.

    Игра была сначала прервана, а затем английский арбитр Мартин Аткинсон принял решение не возобновлять матч. Счет на тот момент не был открыт.
    По итогам проверки CAS присудил техническое поражение сербам, отдав албанцам три очка, и оставил в силе решение о дополнительном лишении трех очков сборной Сербии.
    Таким образом, у сборной Албании стало 10 очков, и она делит второе место в группе I с Данией. На счету Сербии, как и раньше, одно очко.
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    Источник: CAS

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    10.07.2015 14:46
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    Комментарии (232)
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    Arhive
    1436552343
    беспредел!
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    Kanchik
    1436554236
    Верните тогда Косово сербам !
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    Cool-Kurt Angle
    1436558371
    вот это циииирк....спровоцировали альбанцы,сорвали они же,а сербам кукиш....я фигею
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    Crooclin
    1436560483
    Того и гляди как-бы не пересмотрели решение по матчу Черногория - Россия)
    Ответить
    juventus186
    1436562875
    Вот пожалуйства вам и апелляция, там руководству есть дело до своих, причем тут ситуация неоднозначная, а в случае с Голландией все просто.
    Ответить
    Lazio-Kiev
    1436563063
    В ответ Москва наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН о признании массового убийства мусульман в Сребренице геноцидом.
    Ответить
    caravanbashi
    1436576124
    Может быть УЕФА к тому же примет постановление вернуть Крым и ликвидировать ДНР и ЛНР? Футбол уже давным давно стал ПОЛИТИКОЙ. Сегодня, 11 июля исполняется 20 лет бойни в Сребренице, где было вырезано 8 тыс. албанцев и еще 30 тысяч изгнано из города, но это не повод для УЕФА делать подарки.
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    БСТ
    1436576305
    Как так можно завтра Черногории отдадут 3 очка
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436684258
    Нет справедливости в мире
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    ologreds
    1694997638
    numo435297
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