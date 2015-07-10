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    Старт РФПЛ не будет отложен

    Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан заверил, что старт сезона состоится по ранее запланированному графику.

    "Чемпионат никак не может быть перенесен на другой срок. Все начнется вовремя, уже сверстана сетка вещания, сделано немало в организационной части", - сказал функционер.

    В таком случае первая игра сезона состоится 17-го июля - "Спартак" - "Уфа".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2015 11:29
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 11 июля 2015, 06:57

      Скорей бы снова наблюдать за игрой Спартака,ведь по настоящему смешных моментов так мало осталось в нашей жизни )

      0
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 10 июля 2015, 16:55

      Ульянка нервно курит бамбук ЮЗотова...))

      1
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      Рейтинг: +29

      Великий_конь > Сенситив 10 июля 2015, 17:00

      да, я тоже заметил) достойная смена выросла зотову.

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      Рейтинг: +923

      eaguar 10 июля 2015, 16:41

      Вот и хорошо .

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      Рейтинг: +43

      bertoshas 10 июля 2015, 15:26

      Это радует!

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      Рейтинг: +4681

      Викос 10 июля 2015, 15:18

      совсем скоро!
      Вперед, Спартак!

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Викос 10 июля 2015, 17:00

      Позади у вас Чемпионства, титулы, даже звёзды.

      -

      Впереди - чёрная мгла и бездонная пропасть.


      -

      Ну, вперёд - так вперёд. Ваш выбор.

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      Рейтинг: +87

      mordvin60 10 июля 2015, 14:35

      В добрый путь!

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      Рейтинг: +254

      Vector 10 июля 2015, 14:00

      Блин, уже через неделю...

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      Рейтинг: +593

      112910415 10 июля 2015, 13:49

      щастливое щастье!

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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 10 июля 2015, 13:48

      фууух,хорошо. Много футбола не бывает)

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      Рейтинг: +268

      eugen-han 10 июля 2015, 13:01

      правильно...нечего тут тянуть с утверждением лимита,но формальность должна быть соблюдена 14 июня,если не ошибаюсь.

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