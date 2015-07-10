Старт РФПЛ не будет отложен

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан заверил, что старт сезона состоится по ранее запланированному графику.



"Чемпионат никак не может быть перенесен на другой срок. Все начнется вовремя, уже сверстана сетка вещания, сделано немало в организационной части", - сказал функционер.



В таком случае первая игра сезона состоится 17-го июля - "Спартак" - "Уфа".



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