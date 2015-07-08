Янсен решил завершить карьеру

Защитник немецкого "Гамбурга" Марсель Янсен после того, как клуб по завершении семилетней совместной работы отказался продлить с ним контракт, принял решение повесить бутсы на гвоздь. Некогда футболисту сборной Германии всего лишь 29 лет.



"Я долго думал об этом. Теперь же все очевидно: больше играть в футбол не буду. У меня были предложения, но я понял, что не готов на сто процентов продолжать. Нет смысла обманывать себя. Мог бы, конечно, зарабатывать хорошие деньги, но в этом смысла не увидел. Я и так уже накопил немало, и есть мысли, чем заняться дальше", - сказал Янсен.



Защитник провел 36 игр за первую сборную Германии.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!