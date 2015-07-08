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    Янсен решил завершить карьеру

    Защитник немецкого "Гамбурга" Марсель Янсен после того, как клуб по завершении семилетней совместной работы отказался продлить с ним контракт, принял решение повесить бутсы на гвоздь. Некогда футболисту сборной Германии всего лишь 29 лет.

    "Я долго думал об этом. Теперь же все очевидно: больше играть в футбол не буду. У меня были предложения, но я понял, что не готов на сто процентов продолжать. Нет смысла обманывать себя. Мог бы, конечно, зарабатывать хорошие деньги, но в этом смысла не увидел. Я и так уже накопил немало, и есть мысли, чем заняться дальше", - сказал Янсен.

    Защитник провел 36 игр за первую сборную Германии.

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    Источник: Sports.ru

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    08.07.2015 13:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 8 июля 2015, 23:33

      видно в бизнесс решил податься

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      bashmakosa 8 июля 2015, 20:30

      Правильно делает. Значит чувствует что организм начинает сдавать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 8 июля 2015, 16:14

      Интересно, чем планирует заняться дальше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 июля 2015, 15:28

      Ну и правильно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 8 июля 2015, 14:33

      Удачи ему вне футбольного поля!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      ZeuSS 8 июля 2015, 14:24

      В последнем сезоне он скорее стал полузащитником.Удачи,Марсель!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 8 июля 2015, 14:12

      рано решил.удачи ему.и в баварии успел кстати поиграть.

      4
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