Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Часть шоу для «Спорт 360» могут поручить делать «Comedy Club»

    Часть шоу для нового спортивного телеканала «Спорт 360» может быть сделана продюсерской компанией «Comedy Club Production», которая принадлежит холдингу «Газпром-Медиа». Продюсеры компании производят программы «Comedy Club», «Comedy Woman», комедийные сериалы и другие проекты, транслируемые на телеканале ТНТ.

    Напомним, что канал «Спорт 360» создается на базе «России 2», выкупленного холдингом. По информации еженедельника «Футбол», большая часть программ будет посвящена пропаганде спорта и здорового образа жизни со ставкой на молодежную аудиторию.

    В связи с закрытием канала «Россия 2» работники спортивного отдела ВГТРК будут уволены с 1 октября. Однако известно, что существует список из 100 человек, которых хотят видеть на новом телеканале. Это несколько комментаторов, редакторов, а также часть корреспондентов и ведущих утреннего эфира и тематических программ.

    Правда, в их число может не войти известный комментатор Дмитрий Губерниев. Еженедельник «Футбол» сообщает, что «Газпром-Медиа» не против слышать «голос русского биатлона», однако проблемы могут возникнуть с плотной интеграцией Губерниева в другие, неспортивные, проекты ВГТРК. К совмещению должностей в двух конкурирующих холдингах обе стороны относятся негативно.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2015 13:44
    Рекомендуем
    Комментарии (173)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    132421354132
    1436288388
    Да наш футбол цирк :качающийся на месте Лёня,ноющий и постоянно злой Вернблум ,Халк который любит нырять от касания ,Широков ,который посылает всех.Аршавин и Кержаков ,ну и как же без Бубнова ,который будет Ттд считать и критиковать всех и говорить ,что все кривоногие ,а Барса лучшая))
    Ответить
    Fred Devil
    1436288705
    Теперь кирпичное e6лo Светлакова будет нам новости спорта читать... Спасибо, не надо. Эти рожи с ТНТ пусть там и сидят, не надо спорт смешивать с тупой чернухой.)
    Ответить
    нечитайло
    1436288867
    во намутили
    Ответить
    Павлюченко 13
    1436289442
    Теперь заживем...
    Ответить
    zenit_forever2014
    1436290598
    Ого Губерниева, а кто биатлон будет комметировать
    Ответить
    djon64
    1436291190
    Ну если за дело взялся Комеди Клаб то хана Спорту более пошлых программ не знаю.Где Спорт и где Комеди Клаб?Да заставь дурака господу молиться.
    Ответить
    Franz Beckenbauer
    1436293713
    Одним из комментатором матчей может быть назначен один из представителей Комеди Клаба - Гарик Харламов. И перед началом каждого матча он будет кричать: \"Руууууууууууусь!\"...
    Ответить
    katalonez
    1436335253
    Есть у меня подозрение что канал будет шлак
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436337594
    Денежный проект ради новых денег...
    Ответить
    ologreds
    1694997655
    numo435025
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+