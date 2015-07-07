Часть шоу для «Спорт 360» могут поручить делать «Comedy Club»

Часть шоу для нового спортивного телеканала «Спорт 360» может быть сделана продюсерской компанией «Comedy Club Production», которая принадлежит холдингу «Газпром-Медиа». Продюсеры компании производят программы «Comedy Club», «Comedy Woman», комедийные сериалы и другие проекты, транслируемые на телеканале ТНТ.



Напомним, что канал «Спорт 360» создается на базе «России 2», выкупленного холдингом. По информации еженедельника «Футбол», большая часть программ будет посвящена пропаганде спорта и здорового образа жизни со ставкой на молодежную аудиторию.



В связи с закрытием канала «Россия 2» работники спортивного отдела ВГТРК будут уволены с 1 октября. Однако известно, что существует список из 100 человек, которых хотят видеть на новом телеканале. Это несколько комментаторов, редакторов, а также часть корреспондентов и ведущих утреннего эфира и тематических программ.



Правда, в их число может не войти известный комментатор Дмитрий Губерниев. Еженедельник «Футбол» сообщает, что «Газпром-Медиа» не против слышать «голос русского биатлона», однако проблемы могут возникнуть с плотной интеграцией Губерниева в другие, неспортивные, проекты ВГТРК. К совмещению должностей в двух конкурирующих холдингах обе стороны относятся негативно.



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